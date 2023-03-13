***GZNMI*** GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri









***GZNMI*** GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİlişkili Taraf İşlemleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 10. maddesine istinaden, Şirketin ilişkili tarafı Fly Express Turizm Ticaret Anonim Şirketi ve Qua Granite Hayal Yapı ve Ürünleri Sanayi Ticaret A.Ş ile yapılan yaygın ve süreklilik arz eden hizmet alışı ve satışı işlemlerinin 2023 hesap dönemi içerisindeki tutarının, kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolar olan 2022 yılı finansal tablolarında yer alan hasılat ve satılan hizmet maliyeti tutarlarının %10'undan fazlasına ulaşması öngörülmekte olup, işbu raporda Fly Express Turizm Ticaret Anonim Şirketi ve Qua Granite Hayal Yapı ve Ürünleri Sanayi Ticaret A.Ş ile yapılan ve 2023 içerisinde benzer koşullarla devam ettirilmesi öngörülen işlemlerin koşulları, fiyat belirleme yöntemi ve bu yöntemin seçilmesindeki gerekçeler açıklanarak, işlemlerin piyasa koşullarına uygunluğu hakkında bilgi sunulmuştur.Kamuoyunun bilgisine sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1123704BIST