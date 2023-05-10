***GZNMI*** GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***GZNMI*** GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırım SPK OnayıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 18.04.2023İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 65.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 2.500.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2027Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6SPK Başvuru Tarihi 24.04.2023SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 10.05.2023Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 01.06.2023Ek Açıklamalar18.04.2023 tarihli özel durum açıklaması ile kamuya duyurmuş olduğumuz Şirketimiz kayıtlı sermaye tavanının 65.000.000 TL'ndan 2.500.000.000 TL'na yükseltilmesi, kayıtlı sermaye geçerlilik süresinin 2023-2027 olarak belirlenmesine ilişkin işlemler kapsamında Şirketimiz esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin tadiline uygunluk görüşü verilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurumuz, 10.05.2023 tarihinde onaylanmıştır.Esas sözleşme değişiklik tasarıları, Ticaret Bakanlığı'nın iznini takiben, yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.Eklenen DökümanlarEK: 1 Esas Sözleşmenin 6. Maddesinin Tadil Taslağı.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1149835BIST