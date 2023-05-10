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***GZNMI*** GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

10.05.2023 18:24
***GZNMI*** GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim


***GZNMI*** GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırım SPK Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 18.04.2023
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 65.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 2.500.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2027
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 24.04.2023
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 10.05.2023
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 01.06.2023

Ek Açıklamalar
18.04.2023 tarihli özel durum açıklaması ile kamuya duyurmuş olduğumuz Şirketimiz kayıtlı sermaye tavanının 65.000.000 TL'ndan 2.500.000.000 TL'na yükseltilmesi, kayıtlı sermaye geçerlilik süresinin 2023-2027 olarak belirlenmesine ilişkin işlemler kapsamında Şirketimiz esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin tadiline uygunluk görüşü verilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurumuz, 10.05.2023 tarihinde onaylanmıştır.
Esas sözleşme değişiklik tasarıları, Ticaret Bakanlığı'nın iznini takiben, yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Esas Sözleşmenin 6. Maddesinin Tadil Taslağı.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1149835


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