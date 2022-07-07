Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***GZNMI*** GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi

07.07.2022 12:52
***GZNMI*** GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi


***GZNMI*** GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24/05/2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Kredi derecelendirme kuruluşu Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş., Şirketimizin Uzun vadeli (Ulusal) kredi derecelendirme notunu (TR) A+, Kısa vadeli (Ulusal) kredi derecelendirme notunu (TR) A1 olarak derecelendirmiş, görünümü ise stabil olarak belirlemiştir.
Saygılarımızla,





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1042943


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
14:072.416
Değişim :  0,31% |  7,55
Açılış :  2.412  
Önceki Kapanış :  2.408  
En Yüksek
2.424 En Düşük
2.404
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler14:07
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
IZFAS 2,47 3.159.578 % 9,99  
RUBNS 15,12 5.041.084 % 9,96  
FONET 13,93 19.138.661 % 9,94  
SMRTG 27,44 110.204.046 % 9,94  
PSGYO 9,78 87.272.872 % 9,40  
daha fazla
14:07 Alış Satış %  
Dolar 17,2389 17,2546 % 0,23  
Euro 17,6096 17,6430 % 0,54  
Sterlin 20,6317 20,7352 % 0,83  
Frank 17,6820 17,7885 % 0,12  
Riyal 4,5855 4,6085 % 0,29  
daha fazla
14:07 Alış Satış %  
Altın Ons 1.743 1.744 4,72  
Altın Gr. 968 968 5,45  
Cumhuriyet 6.498 6.597 -39,00  
Tam 6.498 6.585 -23,00  
Yarım 3.180 3.220 -11,00  
Çeyrek 1.593 1.609 -6,00  
Gümüş.Ons 19,39 19,41 0,20  
Gümüş Gr. 10,79 10,80 0,16  
B. Petrol 101 101 0,74  
Seans Raporu 14:07
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru