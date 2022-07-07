***GZNMI*** GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***GZNMI*** GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi24/05/2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarKredi derecelendirme kuruluşu Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş., Şirketimizin Uzun vadeli (Ulusal) kredi derecelendirme notunu (TR) A+, Kısa vadeli (Ulusal) kredi derecelendirme notunu (TR) A1 olarak derecelendirmiş, görünümü ise stabil olarak belirlemiştir.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1042943BIST