***GZNMI*** GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
07.07.2022 12:52
***GZNMI*** GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24/05/2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kredi derecelendirme kuruluşu Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş., Şirketimizin Uzun vadeli (Ulusal) kredi derecelendirme notunu (TR) A+, Kısa vadeli (Ulusal) kredi derecelendirme notunu (TR) A1 olarak derecelendirmiş, görünümü ise stabil olarak belirlemiştir.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1042943
BIST
14:072.416
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 7,55
|Açılış
|: 2.412
|
|Önceki Kapanış
|: 2.408
|
2.424
En Düşük
2.404
14:0717,2546
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0391
|Açılış
|: 17,3150
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3180
|
17,3080
En Düşük
17,1857
14:0717,6430
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0950
|Açılış
|: 17,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6200
|
17,7159
En Düşük
17,5271
14:07968,50
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 5,79
|Açılış
|: 968,50
|
|Önceki Kapanış
|: 962,71
|
970,80
En Düşük
960,67
BIST En Aktif Hisseler14:07
|IZFAS
|2,47
|3.159.578
|% 9,99
|
|RUBNS
|15,12
|5.041.084
|% 9,96
|
|FONET
|13,93
|19.138.661
|% 9,94
|
|SMRTG
|27,44
|110.204.046
|% 9,94
|
|PSGYO
|9,78
|87.272.872
|% 9,40
|
|ROYAL
|2,85
|174.845
|% -6,86
|
|ULUSE
|177,00
|9.578.048
|% -4,99
|
|RODRG
|19,76
|334.879
|% -3,98
|
|OYAYO
|10,20
|6.345.825
|% -3,77
|
|EUKYO
|3,25
|182.662
|% -2,69
|
|THYAO
|48,96
|2.293.414.586
|% 1,12
|
|SISE
|21,44
|777.394.765
|% 0,37
|
|EREGL
|26,16
|729.304.729
|% -1,88
|
|TUPRS
|239,60
|568.536.587
|% -2,12
|
|SASA
|41,10
|541.059.021
|% 1,99
|
|EKGYO
|2,80
|340.134.208
|% 1,45
|
|YKBNK
|4,26
|315.881.849
|% 1,67
|
|ODAS
|2,82
|197.987.383
|% 1,81
|
|THYAO
|48,96
|2.293.414.586
|% 1,12
|
|TSKB
|2,04
|94.198.319
|% 0,99
|
|14:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2389
|17,2546
|% 0,23
|
|Euro
|17,6096
|17,6430
|% 0,54
|
|Sterlin
|20,6317
|20,7352
|% 0,83
|
|Frank
|17,6820
|17,7885
|% 0,12
|
|Riyal
|4,5855
|4,6085
|% 0,29
|
|14:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.743
|1.744
|4,72
|
|Altın Gr.
|968
|968
|5,45
|
|Cumhuriyet
|6.498
|6.597
|-39,00
|
|Tam
|6.498
|6.585
|-23,00
|
|Yarım
|3.180
|3.220
|-11,00
|
|Çeyrek
|1.593
|1.609
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|19,39
|19,41
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|10,79
|10,80
|0,16
|
|B. Petrol
|101
|101
|0,74
|
Seans Raporu
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