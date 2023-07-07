***GZNMI*** GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
07.07.2023 11:51
***GZNMI*** GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.07.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kredi derecelendirme kuruluşu Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş., Şirketimizin Uzun vadeli (Ulusal) kredi derecelendirme notunu (TR) A+, Kısa vadeli (Ulusal) kredi derecelendirme notunu (TR) A1 olarak derecelendirmiş, görünümü ise stabil olarak belirlemiştir.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1167086
BIST
'
13:136.160
En Düşük
|Değişim
|: 0,31%
|| 18,82
|Açılış
|: 6.140
|
|Önceki Kapanış
|: 6.141
|
6.117
En Yüksek
6.223
13:1326,0288
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0440
|Açılış
|: 26,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 26,1400
|
26,2082
En Düşük
26,0051
13:1328,3494
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0745
|Açılış
|: 28,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,4000
|
28,7006
En Düşük
28,1922
13:131.604,82
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 2,20
|Açılış
|: 1.604,82
|
|Önceki Kapanış
|: 1.602,62
|
1.611,29
En Düşük
1.599,18
BIST En Aktif Hisseler13:13
|SKTAS
|3,68
|15.485.662
|% 31,43
|
|MMCAS
|5,39
|459.476
|% 10,00
|
|IZINV
|32,38
|13.726.444
|% 9,99
|
|TETMT
|294,10
|23.882.987
|% 9,99
|
|BRKVY
|29,54
|82.464.750
|% 9,98
|
|MACKO
|90,10
|210.380.504
|% -7,11
|
|IHAAS
|30,96
|109.319.142
|% -7,03
|
|ULUSE
|174,20
|104.575.886
|% -4,55
|
|DERHL
|7,13
|16.261.289
|% -3,65
|
|PETUN
|60,40
|18.312.864
|% -3,59
|
|ASTOR
|81,20
|4.397.387.387
|% 4,30
|
|THYAO
|216,20
|3.314.643.869
|% -0,18
|
|EREGL
|38,86
|2.570.489.821
|% 1,20
|
|TUPRS
|89,50
|2.156.313.451
|% 1,65
|
|SISE
|46,68
|1.788.537.552
|% -0,04
|
|EKGYO
|8,12
|1.784.371.419
|% 2,27
|
|YKBNK
|13,02
|998.380.015
|% 0,00
|
|KRDMD
|24,16
|1.612.658.942
|% 4,32
|
|EREGL
|38,86
|2.570.489.821
|% 1,20
|
|ZOREN
|3,53
|215.798.195
|% -1,12
|
|13:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,0228
|26,0288
|% -0,17
|
|Euro
|28,3239
|28,3494
|% -0,26
|
|Sterlin
|33,1168
|33,2828
|% -0,04
|
|Frank
|28,9657
|29,1402
|% -0,17
|
|Riyal
|6,9238
|6,9585
|% -0,12
|
|13:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.916
|1.916
|4,85
|
|Altın Gr.
|1.606
|1.606
|3,25
|
|Cumhuriyet
|10.758
|10.921
|0,00
|
|Tam
|10.379
|10.609
|-57,00
|
|Yarım
|5.198
|5.329
|-28,00
|
|Çeyrek
|2.607
|2.664
|-15,00
|
|Gümüş.Ons
|22,70
|22,72
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|19,00
|19,03
|-0,03
|
|B. Petrol
|76,86
|76,86
|0,36
|