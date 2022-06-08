***GZNMI*** GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
08.06.2022 17:08
***GZNMI*** GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul Başkanlığı'nın 08.06.2022 tarih ve E-18454353-100.06-9324 sayılı yazısı ile Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği uyarınca kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığı hususundaki açıklamalarımız talep edilmiştir. Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağanüstü fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak Şirketimizin kamuya açıklanmamış özel bir durumu bulunmamaktadır. Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1035873
BIST
17:582.533
En Yüksek
|Değişim
|: -4,35%
|| -115,21
|Açılış
|: 2.659
|
|Önceki Kapanış
|: 2.648
|
2.685
En Düşük
2.533
17:5817,1283
En Yüksek
|Değişim
|: 2,23%
|| 0,3741
|Açılış
|: 17,2050
|
|Önceki Kapanış
|: 16,8000
|
17,1972
En Düşük
16,7519
17:5818,4427
En Yüksek
|Değişim
|: 2,61%
|| 0,4694
|Açılış
|: 18,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9250
|
18,5096
En Düşük
17,8912
17:581.019,75
En Yüksek
|Değişim
|: 2,20%
|| 21,92
|Açılış
|: 1.019,75
|
|Önceki Kapanış
|: 997,83
|
1.025,00
En Düşük
997,20
BIST En Aktif Hisseler17:56
|ACSEL
|55,35
|21.956.626
|% 9,93
|
|EMKEL
|2,61
|26.980.474
|% 9,66
|
|ULUUN
|22,08
|572.885.866
|% 7,18
|
|UFUK
|45,00
|832.990
|% 5,98
|
|FONET
|11,68
|89.451.794
|% 5,61
|
|OYYAT
|76,50
|87.483.693
|% -10,00
|
|DAGHL
|29,36
|7.088.693
|% -9,99
|
|RYGYO
|4,46
|109.308.050
|% -9,90
|
|TOASO
|66,25
|1.721.444.688
|% -9,68
|
|TETMT
|237,50
|30.896.144
|% -9,66
|
|THYAO
|47,20
|6.448.264.502
|% -2,60
|
|SISE
|22,00
|3.782.889.314
|% -4,68
|
|SASA
|42,88
|2.877.319.591
|% -1,38
|
|KRDMD
|14,79
|2.525.235.489
|% -2,18
|
|EREGL
|34,28
|2.433.557.189
|% -1,21
|
|EKGYO
|2,69
|982.156.053
|% -5,28
|
|SEGYO
|1,25
|421.770.308
|% 3,31
|
|DOHOL
|3,98
|1.102.475.159
|% -6,35
|
|TSKB
|2,31
|626.305.184
|% -4,15
|
|YKBNK
|4,60
|1.096.269.544
|% -5,74
|
|17:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,0946
|17,1193
|% 2,18
|
|Euro
|18,3787
|18,4553
|% 2,68
|
|Sterlin
|21,3842
|21,4914
|% 1,69
|
|Frank
|17,4681
|17,5733
|% 1,82
|
|Riyal
|4,5418
|4,5646
|% 1,99
|
|17:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.856
|1.856
|3,89
|
|Altın Gr.
|1.020
|1.020
|22,16
|
|Cumhuriyet
|6.815
|6.918
|166,00
|
|Tam
|6.786
|6.957
|172,91
|
|Yarım
|3.280
|3.365
|83,64
|
|Çeyrek
|1.645
|1.683
|41,82
|
|Gümüş.Ons
|22,13
|22,16
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|12,16
|12,18
|0,19
|
|B. Petrol
|122
|122
|1,16
|