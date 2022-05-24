***GZNMI*** GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
24.05.2022 18:57
***GZNMI*** GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz 24.05.2022 tarihinde aldığı karar ile, Şirketimizin İstanbul Ticaret Müdürlüğünde BİZZCAR FİLO KİRALAMA HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ unvanı ile 100.000.000 TL sermayeli yeni kurulacak olan şirkette 80.000.000 pay karşılığı 80.000.000,00 TL sermaye ile ortak olunmasına karar verilmiştir. Şirketimizin kurulacak olan firmadaki ortaklık payı %80 olacaktır. Kurulacak olan firma ile birlikte şirketimiz turizm sektöründeki diğer faaliyet alanlarına entegre olarak gelirleri çeşitlendirmeyi ve müşterilerine farklı kanallardan ulaşmayı hedeflemektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032208
BIST
18:052.375
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -5,90
|Açılış
|: 2.392
|
|Önceki Kapanış
|: 2.381
|
2.399
En Düşük
2.373
18:0516,0864
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 0,1608
|Açılış
|: 16,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8100
|
16,1619
En Düşük
15,9172
18:0517,2897
En Yüksek
|Değişim
|: 1,49%
|| 0,2537
|Açılış
|: 17,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 16,8200
|
17,3542
En Düşük
16,8668
18:05965,68
En Yüksek
|Değişim
|: 1,78%
|| 16,89
|Açılış
|: 965,56
|
|Önceki Kapanış
|: 948,79
|
966,86
En Düşük
947,65
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EGEPO
|8,80
|29.844.642
|% 10,00
|
|JANTS
|79,20
|190.051.415
|% 10,00
|
|MZHLD
|52,25
|6.813.076
|% 9,95
|
|ORCAY
|20,02
|126.215.830
|% 9,94
|
|KGYO
|4,76
|1.797.552
|% 9,93
|
|NUGYO
|6,13
|273.627.300
|% -8,23
|
|SELVA
|9,40
|33.748.625
|% -7,84
|
|SUMAS
|66,70
|385.666
|% -7,23
|
|MNDRS
|3,07
|26.138.334
|% -6,40
|
|POLTK
|634,00
|22.019.399
|% -5,60
|
|THYAO
|42,16
|3.140.586.688
|% -1,86
|
|GARAN
|15,12
|2.851.551.029
|% -0,33
|
|SISE
|19,82
|2.283.351.125
|% 2,43
|
|KARSN
|5,86
|1.715.371.206
|% 1,91
|
|HEKTS
|29,80
|1.342.406.477
|% 5,52
|
|KARSN
|5,86
|1.715.371.206
|% 1,91
|
|EKGYO
|2,56
|518.920.568
|% -0,39
|
|GARAN
|15,12
|2.851.551.029
|% -0,33
|
|SKBNK
|1,26
|230.373.779
|% -0,79
|
|YKBNK
|4,38
|732.655.874
|% -0,45
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,0649
|16,0864
|% 1,01
|
|Euro
|17,2449
|17,2897
|% 1,49
|
|Sterlin
|20,1094
|20,2102
|% 0,65
|
|Frank
|16,6807
|16,7812
|% 1,58
|
|Riyal
|4,2732
|4,2947
|% 1,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.865
|1.866
|11,83
|
|Altın Gr.
|965
|966
|16,77
|
|Cumhuriyet
|6.410
|6.507
|133,00
|
|Tam
|6.379
|6.540
|133,74
|
|Yarım
|3.083
|3.164
|64,69
|
|Çeyrek
|1.546
|1.582
|32,35
|
|Gümüş.Ons
|22,07
|22,11
|0,28
|
|Gümüş Gr.
|11,42
|11,43
|0,27
|
|B. Petrol
|111
|111
|-0,17
|