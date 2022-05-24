***GZNMI*** GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GZNMI*** GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuz 24.05.2022 tarihinde aldığı karar ile, Şirketimizin İstanbul Ticaret Müdürlüğünde BİZZCAR FİLO KİRALAMA HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ unvanı ile 100.000.000 TL sermayeli yeni kurulacak olan şirkette 80.000.000 pay karşılığı 80.000.000,00 TL sermaye ile ortak olunmasına karar verilmiştir. Şirketimizin kurulacak olan firmadaki ortaklık payı %80 olacaktır. Kurulacak olan firma ile birlikte şirketimiz turizm sektöründeki diğer faaliyet alanlarına entegre olarak gelirleri çeşitlendirmeyi ve müşterilerine farklı kanallardan ulaşmayı hedeflemektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032208BIST