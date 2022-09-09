***GZNMI*** GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GZNMI*** GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBir bankanın aktifinde yer alan, Ege Bölgesi'nde faaliyet gösteren 5 yıldızlı otelin, 120.000.000 TL bedel ile satın alınması amacıyla teklif verilmesi için yönetim kurulu kararı alınmıştır. Teklif sonucu kamuoyuna ayrıca bildirilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1062190BIST