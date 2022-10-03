***GZNMI*** GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
03.10.2022 19:54
***GZNMI*** GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu üyesi Necip Muhittin Gümüşten ve Muzaffer Armağan Saraçoğlu 30.09.2022 tarihinden geçerli olmak üzere istifa etmiş olduklarını 03.10.2022 tarihinde Şirketimize yazılı olarak bildirmişlerdir. Şirketimiz Yönetim Kurulu'nda asgari bağımsız üye sayısının sağlanmasını teminen, Sayın Gümüşten ve Saraçoğlu'nun istifaları ile boşalan üyeliğe Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'ne ekli 5.4 ve 6.1 no'lu Kurumsal Yönetim İlkeleri hükmü uyarınca gerekli atama yapılacak ve gelişmeler ayrıca kamuoyuna duyurulacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066862
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