***GZNMI*** GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GZNMI*** GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu üyesi Necip Muhittin Gümüşten ve Muzaffer Armağan Saraçoğlu 30.09.2022 tarihinden geçerli olmak üzere istifa etmiş olduklarını 03.10.2022 tarihinde Şirketimize yazılı olarak bildirmişlerdir. Şirketimiz Yönetim Kurulu'nda asgari bağımsız üye sayısının sağlanmasını teminen, Sayın Gümüşten ve Saraçoğlu'nun istifaları ile boşalan üyeliğe Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'ne ekli 5.4 ve 6.1 no'lu Kurumsal Yönetim İlkeleri hükmü uyarınca gerekli atama yapılacak ve gelişmeler ayrıca kamuoyuna duyurulacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066862BIST