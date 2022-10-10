***GZNMI*** GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
10.10.2022 19:07
***GZNMI*** GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03/10/2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizde, 10/10/2022 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında,
-Kendi istekleriyle 30.09.2022 tarihli dilekçeleriyle Yönetim Kurulu üyeliği görevlerinden istifalarını ve temsil yetkilerinin sonlanmasını talep eden Sayın Necip Muhittin Gümüşten ve Muzaffer Armağan Saraçoğlu'nun istifalarının ve temsil yetkilerinin sonlanmasının kabulüne
-İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde bağımsız yönetim kurulu üyeliği kriterlerini taşıyan ve ekte bağımsızlık beyanları ve özgeçmişleri yer alan Sayın Emre Kavaklı ve Gürol Gündoğan'ın, kalan görev süresini tamamlamak üzere Sayın Necip Muhittin Gümüşten ve Muzaffer Armağan Saraçoğlu'dan boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine, Türk Ticaret Kanununun 363 üncü maddesi uyarınca yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında ortakların onayına sunulmak ve 2022 yılı faaliyet sonuçlarının görüşüleceği Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi sıfatlarıyla atanmalarına katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1070346
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|INVEO
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|86.345.463
|% 10,00
|
|SEYKM
|7,48
|81.015.836
|% 10,00
|
|ERCB
|42,48
|95.046.831
|% 9,99
|
|SANEL
|10,02
|4.548.718
|% 9,99
|
|MARTI
|4,50
|144.688.537
|% -10,00
|
|KIMMR
|7,20
|491.796
|% -10,00
|
|INFO
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|% -9,90
|
|PRDGS
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|% -5,62
|
|MOBTL
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|184.421.131
|% -5,59
|
|THYAO
|86,15
|6.388.944.278
|% 2,32
|
|ASELS
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|3.389.445.695
|% 4,13
|
|EKGYO
|4,32
|2.507.064.932
|% 0,47
|
|SASA
|85,75
|2.399.944.254
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|
|SISE
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|2.353.848.514
|% 0,94
|
|EKGYO
|4,32
|2.507.064.932
|% 0,47
|
|SKBNK
|1,71
|336.723.342
|% -3,39
|
|YKBNK
|8,05
|1.479.873.777
|% -1,11
|
|AKFGY
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|540.268.951
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|TSKB
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|350.794.356
|% -3,25
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|18,5781
|18,5942
|% 0,10
|
|Euro
|18,0328
|18,0664
|% 0,21
|
|Sterlin
|20,4837
|20,5865
|% 0,01
|
|Frank
|18,5104
|18,6219
|% 0,03
|
|Riyal
|4,9288
|4,9535
|% 0,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.668
|1.668
|0,03
|
|Altın Gr.
|997
|997
|0,38
|
|Cumhuriyet
|6.712
|6.813
|-71,00
|
|Tam
|6.707
|6.781
|0,00
|
|Yarım
|3.268
|3.315
|0,00
|
|Çeyrek
|1.637
|1.657
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|19,59
|19,62
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|11,71
|11,73
|-0,02
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|B. Petrol
|96,02
|96,02
|0,18
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