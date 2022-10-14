***GZNMI*** GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GZNMI*** GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi07.04.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 06.04.2022 tarih ve 2022/17 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile iştirak etme kararı aldığı "Q Yatırım Bankası A.Ş"nin kuruluş izni için BDDK'ya yaptığı başvuru neticesinde 14.10.2022 (bugün) tarihli ve 31983 sayılı yayımlanan Resmi Gazete'de Bankacılık Düzenleme Ve Denetleme Kurulu'nun 12.10.2022 tarihli ve 10379 sayılı kararı ile 500 milyon TL kuruluş sermayeli "Q Yatırım Bankası A.Ş" unvanlı yatırım bankası kurulmasına izin verilmiştir. İlgili karar ekte yatırımcılarımızın ve kamuoyunun dikkatine sunulmuştur.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1071901BIST