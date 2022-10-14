***GZNMI*** GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
14.10.2022 08:06
***GZNMI*** GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.04.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 06.04.2022 tarih ve 2022/17 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile iştirak etme kararı aldığı "Q Yatırım Bankası A.Ş"nin kuruluş izni için BDDK'ya yaptığı başvuru neticesinde 14.10.2022 (bugün) tarihli ve 31983 sayılı yayımlanan Resmi Gazete'de Bankacılık Düzenleme Ve Denetleme Kurulu'nun 12.10.2022 tarihli ve 10379 sayılı kararı ile 500 milyon TL kuruluş sermayeli "Q Yatırım Bankası A.Ş" unvanlı yatırım bankası kurulmasına izin verilmiştir. İlgili karar ekte yatırımcılarımızın ve kamuoyunun dikkatine sunulmuştur.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1071901
BIST
18:053.553
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 3.530
|
|Önceki Kapanış
|: 3.553
|
3.578
En Düşük
3.522
18:0518,5597
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0194
|Açılış
|: 18,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6780
|
18,5712
En Düşük
18,5217
18:0518,1787
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0330
|Açılış
|: 18,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0900
|
18,2298
En Düşük
18,0494
18:05994,83
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,43
|Açılış
|: 995,13
|
|Önceki Kapanış
|: 994,40
|
996,69
En Düşük
989,41
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BARMA
|63,80
|257.907.323
|% 10,00
|
|COSMO
|69,30
|8.436.305
|% 10,00
|
|KAPLM
|75,90
|34.159.179
|% 10,00
|
|MZHLD
|76,45
|42.371.297
|% 10,00
|
|KLRHO
|33,26
|228.143.140
|% 9,99
|
|ISATR
|365.581,30
|365.581
|% -10,00
|
|HKTM
|66,45
|112.956.907
|% -9,96
|
|RODRG
|27,84
|10.739.412
|% -9,96
|
|HUNER
|6,17
|840.979.377
|% -9,93
|
|DMSAS
|8,46
|35.360.941
|% -9,90
|
|THYAO
|88,00
|8.179.426.111
|% 3,41
|
|SASA
|87,40
|3.698.266.120
|% 6,72
|
|AKBNK
|13,01
|2.602.017.842
|% 0,62
|
|PETKM
|14,67
|2.574.472.078
|% 0,14
|
|ASELS
|31,08
|2.092.992.965
|% -1,71
|
|EKGYO
|4,17
|1.432.962.844
|% 0,72
|
|YKBNK
|8,37
|2.020.263.675
|% 2,07
|
|ISCTR
|8,22
|1.810.065.217
|% -0,36
|
|ODAS
|8,14
|1.686.873.124
|% 4,49
|
|AKBNK
|13,01
|2.602.017.842
|% 0,62
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5541
|18,5597
|% 0,10
|
|Euro
|18,1568
|18,1787
|% 0,18
|
|Sterlin
|20,9423
|21,0473
|% -0,13
|
|Frank
|18,4939
|18,6053
|% 0,18
|
|Riyal
|4,9232
|4,9479
|% -0,04
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.668
|1.668
|1,61
|
|Altın Gr.
|995
|995
|0,76
|
|Cumhuriyet
|6.637
|6.737
|-68,00
|
|Tam
|6.713
|6.801
|11,00
|
|Yarım
|3.271
|3.325
|5,00
|
|Çeyrek
|1.638
|1.662
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|18,98
|19,01
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|11,31
|11,34
|0,06
|
|B. Petrol
|94,60
|94,60
|0,03
|
Seans Raporu
18:05
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17:59RHEAG
Yüzde 4.65 oranında artışla 2.25 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 101, 568 adet işlem
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17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 43, 43 artarak (% 1.13 ) 3, 887
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17:58
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, MZHLD, COSMO
-
17:58
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, SASA, AKBNK
-
17:58XU100
Endeks 3, 555 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 06 üstünde . İşlem hacmi 55, 494.00 milyon TL de