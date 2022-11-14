***GZNMI*** GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GZNMI*** GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 25.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 65.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 40.000.000 TL bedelsiz sermaye artırımı yapılması yoluyla, %160 oranında artırılarak 65.000.000 TL'ye yükseltilmesine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'na yapmış olduğumuz başvurunun onaylandığı, SPK'nın 11.11.2022 tarih ve 2022/63 sayılı bülteninde duyurulmuştur.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079769BIST