***GZNMI*** GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
23.12.2022 12:07
***GZNMI*** GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09/09/2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
09.09.2022 tarihinde alınan yönetim kurulu kararı ile otel satın alımına ilişkin teklifimiz, banka tarafından bugün gönderilen cevap ile, teklif edilen tutarının düşük bulunmasından dolayı, teklifimizin olumsuz değerlendirildiği tarafımıza bildirilmiştir.
Sektöre ilişkin oluşabilecek satın alma fırsatlarının değerlendirilmesine devam edilecektir.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1089384
BIST
13:555.427
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -20,06
|Açılış
|: 5.415
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|Önceki Kapanış
|: 5.447
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5.449
En Düşük
5.371
13:5518,6814
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
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|Açılış
|: 18,8400
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|Önceki Kapanış
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18,6140
13:5519,8418
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
1.072,82
BIST En Aktif Hisseler13:53
|CRDFA
|4,62
|58.405.928
|% 10,00
|
|TERA
|12,10
|131.442
|% 10,00
|
|PLTUR
|19,49
|63.156.273
|% 9,99
|
|AHGAZ
|79,85
|20.239.899
|% 9,99
|
|BRKVY
|27,60
|3.753.407
|% 9,96
|
|OTTO
|94,50
|1.537.755
|% -10,00
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|HEKTS
|40,56
|544.408.598
|% -7,73
|
|BTCIM
|45,46
|172.236.523
|% -7,22
|
|GLRYH
|12,44
|172.147.418
|% -6,96
|
|SASA
|117,30
|400.230.394
|% -6,16
|
|THYAO
|141,70
|3.352.255.306
|% -0,28
|
|KRDMD
|18,43
|2.533.348.014
|% -0,43
|
|KOZAL
|588,30
|2.116.862.157
|% 4,46
|
|ENKAI
|28,34
|2.027.352.108
|% 1,50
|
|EKGYO
|8,32
|1.915.235.126
|% 0,12
|
|EKGYO
|8,32
|1.915.235.126
|% 0,12
|
|SKBNK
|3,16
|529.078.203
|% 0,96
|
|ISCTR
|13,13
|1.913.253.454
|% 2,02
|
|YKBNK
|12,20
|1.701.560.190
|% 1,08
|
|KRDMD
|18,43
|2.533.348.014
|% -0,43
|
|13:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6775
|18,6839
|% 0,12
|
|Euro
|19,8270
|19,8435
|% 0,22
|
|Sterlin
|22,4827
|22,5954
|% 0,40
|
|Frank
|20,0069
|20,1274
|% 0,25
|
|Riyal
|4,9523
|4,9772
|% 0,13
|
|13:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.798
|1.798
|5,81
|
|Altın Gr.
|1.080
|1.080
|4,91
|
|Cumhuriyet
|7.253
|7.362
|-27,00
|
|Tam
|7.291
|7.343
|25,00
|
|Yarım
|3.531
|3.592
|14,00
|
|Çeyrek
|1.771
|1.796
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|23,76
|23,79
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|14,28
|14,31
|0,16
|
|B. Petrol
|83,23
|83,23
|2,25
|