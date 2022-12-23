***GZNMI*** GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GZNMI*** GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi09/09/2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar09.09.2022 tarihinde alınan yönetim kurulu kararı ile otel satın alımına ilişkin teklifimiz, banka tarafından bugün gönderilen cevap ile, teklif edilen tutarının düşük bulunmasından dolayı, teklifimizin olumsuz değerlendirildiği tarafımıza bildirilmiştir.Sektöre ilişkin oluşabilecek satın alma fırsatlarının değerlendirilmesine devam edilecektir.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1089384BIST