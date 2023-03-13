***GZNMI*** GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.03.2023 19:19
***GZNMI*** GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin hâkim ortağı Ali ERCAN tarafından halka arz izahnamesinde belirtildiği üzere 2022 yılı mali performans garantisi kapsamında, 2022 yılı için 39,8 milyon TL Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kar (FAVÖK) tutarının gerçekleştirileceğine dair taahhüt verilmiştir.
Şirketimiz tarafından 13.03.2023 tarihinde açıklanan 31.12.2022 finansal tablolarında FAVÖK tutarı 42,3 milyon TL olarak hesaplanmış olup 2022 yılı için taahhüt edilen 39,8 milyon TL'nin üzerinde gerçekleşme yaşanmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1123770
BIST
18:055.323
En Yüksek
|Değişim
|: -1,14%
|| -61,37
|Açılış
|: 5.415
|
|Önceki Kapanış
|: 5.385
|
5.429
En Düşük
5.283
18:0518,9782
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0114
|Açılış
|: 19,1930
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1800
|
18,9797
En Düşük
18,9369
18:0520,3605
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0037
|Açılış
|: 20,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3900
|
20,3754
En Düşük
20,2907
18:051.166,25
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,59
|Açılış
|: 1.166,25
|
|Önceki Kapanış
|: 1.166,84
|
1.167,81
En Düşük
1.164,53
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KGYO
|41,80
|81.103.748
|% 10,00
|
|GOKNR
|14,64
|26.429.255
|% 9,99
|
|ALFAS
|291,70
|290.642.413
|% 9,99
|
|EMKEL
|10,25
|309.317.583
|% 9,98
|
|VKING
|40,12
|25.499.544
|% 9,98
|
|PENTA
|30,96
|515.484.580
|% -10,00
|
|VANGD
|6,62
|17.187.767
|% -9,93
|
|DEVA
|46,92
|156.118.632
|% -9,51
|
|CANTE
|60,10
|267.984.205
|% -9,42
|
|CEOEM
|18,17
|84.530.086
|% -9,24
|
|ASTOR
|53,75
|5.198.910.664
|% 2,97
|
|ISCTR
|14,17
|4.607.040.275
|% -2,68
|
|EREGL
|39,92
|4.388.151.062
|% -2,06
|
|SASA
|119,10
|3.943.193.565
|% 6,91
|
|YKBNK
|11,14
|3.444.527.211
|% -6,07
|
|ISCTR
|14,17
|4.607.040.275
|% -2,68
|
|YKBNK
|11,14
|3.444.527.211
|% -6,07
|
|EKGYO
|7,94
|1.915.355.439
|% -1,85
|
|SKBNK
|2,45
|481.540.166
|% -6,13
|
|AKBNK
|18,70
|3.091.334.902
|% -4,20
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,9678
|18,9782
|% 0,06
|
|Euro
|20,3420
|20,3605
|% 0,02
|
|Sterlin
|23,0291
|23,1446
|% -0,02
|
|Frank
|20,7183
|20,8431
|% 0,02
|
|Riyal
|5,0394
|5,0647
|% 0,07
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.911
|1.912
|-2,16
|
|Altın Gr.
|1.165
|1.165
|-1,52
|
|Cumhuriyet
|7.796
|7.913
|120,00
|
|Tam
|7.876
|7.942
|-16,00
|
|Yarım
|3.848
|3.886
|-8,00
|
|Çeyrek
|1.924
|1.943
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|21,77
|21,79
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|13,28
|13,29
|-0,01
|
|B. Petrol
|80,75
|80,75
|0,06
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59HALKB
Yüzde -4.74 oranında düşüşle 11.46 lira fiyatla işlem gören hissede 37, 719, 756 adet işlem
-
17:58PCILT
Yüzde -5.11 oranında düşüşle 28.94 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 279, 194 adet işlem
-
17:57SKBNK
Yüzde -6.13 oranında düşüşle 2.45 lira fiyatla işlem gören hissede 182, 713, 560 adet işlem
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17:56XU100
Endeks 5, 329 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 03 altında . İşlem hacmi 71, 214.00 milyon TL de
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17:55BAYRK
Yüzde -49.25 oranında düşüşle 4.75 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 066, 510 adet işlem