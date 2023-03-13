***GZNMI*** GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GZNMI*** GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin hâkim ortağı Ali ERCAN tarafından halka arz izahnamesinde belirtildiği üzere 2022 yılı mali performans garantisi kapsamında, 2022 yılı için 39,8 milyon TL Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kar (FAVÖK) tutarının gerçekleştirileceğine dair taahhüt verilmiştir.Şirketimiz tarafından 13.03.2023 tarihinde açıklanan 31.12.2022 finansal tablolarında FAVÖK tutarı 42,3 milyon TL olarak hesaplanmış olup 2022 yılı için taahhüt edilen 39,8 milyon TL'nin üzerinde gerçekleşme yaşanmıştır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1123770BIST