***GZNMI*** GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
07.06.2023 18:42
***GZNMI*** GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Q Yatırım Bankası Yönetim Kurulunun 01.06.2023 tarih ve 2023/25 sayılı kararı ile, bankanın tamamı nakden ödenmiş durumda olan 500 milyon TL'lik sermayesinin ortakların payları nispetinde nakden ve muvazaadan ari şekilde ödenmek suretiyle 100 milyon TL artırılarak 600 milyon TL'ye yükseltilmesine karar verilmiş olduğu 07.06.2023 tarihinde Şirketimize bildirilmiş olup, yapılacak bedelli sermaye artırımına iştirak edilmesine ve %10 oranındaki paylarımıza isabet eden 10.000.000 TL tutarındaki yeni pay alma haklarımızın tamamının kullanılmasına karar verilmiştir.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1156872
BIST
18:055.561
En Düşük
|Değişim
|: 3,20%
|| 172,38
|Açılış
|: 5.516
|
|Önceki Kapanış
|: 5.389
|
5.516
En Yüksek
5.609
18:0523,2015
En Yüksek
|Değişim
|: 7,57%
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|Açılış
|: 23,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 21,8500
|
23,2881
En Düşük
21,5447
18:0525,0095
En Yüksek
|Değişim
|: 8,04%
|| 1,8614
|Açılış
|: 24,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 23,3000
|
25,1367
En Düşük
23,1104
18:051.447,97
En Yüksek
|Değişim
|: 6,37%
|| 86,71
|Açılış
|: 1.447,97
|
|Önceki Kapanış
|: 1.361,27
|
1.469,92
En Düşük
1.360,22
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DOCO
|2.990,50
|37.655.603
|% 10,00
|
|EMNIS
|48,84
|1.649.199
|% 10,00
|
|SNPAM
|13,09
|1.251.775
|% 10,00
|
|HURGZ
|4,40
|57.742.395
|% 10,00
|
|ALFAS
|369,80
|128.757.704
|% 9,99
|
|IMASM
|19,62
|888.487.841
|% -10,00
|
|DOGUB
|16,79
|57.547.066
|% -9,97
|
|OYLUM
|4,36
|198.469.183
|% -9,17
|
|KLRHO
|14,65
|791.125.617
|% -8,04
|
|ATSYH
|61,00
|4.155.890
|% -7,51
|
|THYAO
|172,50
|10.138.671.707
|% 4,29
|
|YKBNK
|12,11
|6.699.745.385
|% 1,34
|
|AKBNK
|18,39
|5.678.584.256
|% 1,94
|
|EKGYO
|7,97
|5.490.233.307
|% 6,98
|
|SISE
|45,74
|5.324.971.831
|% 6,67
|
|EKGYO
|7,97
|5.490.233.307
|% 6,98
|
|YKBNK
|12,11
|6.699.745.385
|% 1,34
|
|ISCTR
|13,28
|4.474.897.886
|% 4,16
|
|AKBNK
|18,39
|5.678.584.256
|% 1,94
|
|SKBNK
|2,51
|663.674.931
|% 1,62
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,2232
|23,2409
|% 7,75
|
|Euro
|24,9689
|25,0080
|% 8,03
|
|Sterlin
|28,7839
|28,9283
|% 7,78
|
|Frank
|25,4179
|25,5710
|% 7,41
|
|Riyal
|6,1661
|6,1970
|% 7,55
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.944
|1.944
|-19,51
|
|Altın Gr.
|1.450
|1.450
|89,22
|
|Cumhuriyet
|9.836
|9.985
|602,00
|
|Tam
|9.779
|10.046
|611,62
|
|Yarım
|4.755
|4.880
|253,00
|
|Çeyrek
|2.370
|2.440
|127,00
|
|Gümüş.Ons
|23,47
|23,49
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|17,49
|17,50
|1,13
|
|B. Petrol
|77,55
|77,55
|1,26
|