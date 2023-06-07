***GZNMI*** GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GZNMI*** GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarQ Yatırım Bankası Yönetim Kurulunun 01.06.2023 tarih ve 2023/25 sayılı kararı ile, bankanın tamamı nakden ödenmiş durumda olan 500 milyon TL'lik sermayesinin ortakların payları nispetinde nakden ve muvazaadan ari şekilde ödenmek suretiyle 100 milyon TL artırılarak 600 milyon TL'ye yükseltilmesine karar verilmiş olduğu 07.06.2023 tarihinde Şirketimize bildirilmiş olup, yapılacak bedelli sermaye artırımına iştirak edilmesine ve %10 oranındaki paylarımıza isabet eden 10.000.000 TL tutarındaki yeni pay alma haklarımızın tamamının kullanılmasına karar verilmiştir.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1156872BIST