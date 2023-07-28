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***GZNMI*** GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

28.07.2023 22:52
***GZNMI*** GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***GZNMI*** GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

   Şirketimiz paylarının halka arzından itibaren geçen sürede, Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Raporda belirtilen gelişmeler ve halka arzdan temin edilen kaynakların Şirketimiz ve dolayısıyla pay sahiplerimiz için daha etkin ve karlı bir şekilde kullanılabilmesini teminen, Şirketimizin 21.02.2022 tarih ve 2022/12 sayılı yönetim kurulu kararının aşağıda belirtildiği şekilde revize edilmesine, 27.07.2023 tarih ve 2023/15 sayılı yönetim kurulu kararı ile
      1)      Şirketimizin halka arzından sağlanan brüt 140.000.000 TL tutarındaki kaynaktan 4.982.698 TL olarak gerçekleşen halka arz maliyetleri düşüldükten sonra kalan 135.017.302 TL'lik net kaynağın
       -      %58,79'a karşılık gelen 79.379.087 TL'sinin işletme sermayesi ihtiyacı çerçevesinde kullanılmasına,
-      %13,33'üne karşılık gelen 18.000.000 TL'sinin QTech Bilgi Teknolojileri A.Ş. ile yapılan sözleşme kapsamında bilişim yatırımlarında kullanılmasına,
-      %27,88'ine karşılık gelen 37.638.215 TL'sinin bağlı ortaklığımız Bizzcar Filo Kiralama Hiz. A.Ş.'nin sermaye taahhüdü ödemesinde kullanılmasına,
2)      Şirketimiz paylarının halka arzı kapsamında belirlenen "Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri"nde yapılması planlanan değişiklikler için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmasına
oy birliği ile karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1176879


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