***GZNMI*** GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GZNMI*** GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi04.09.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin sermayesinde %35 oranında paya sahip olduğu Allbatross Sigorta A.Ş.'nin 435.000.000 TL'lik başlangıç sermayesi ile kuruluşu T.C Ticaret Bakanlığı tarafından izin verilmiş ve İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından şirketin kuruluş tescili gerçekleşmiştir.Ayrıca, kuruluşu yapılan Allbatross Sigorta A.Ş.'nin bireysel emeklilik branşı dışında faaliyet ruhsatı alınmış bulunan tüm faaliyet alanlarında sigorta faaliyeti yürütebileceği göz önünde bulundurularak, 04.09.2023 tarih ve 2023/19 no.lu Yönetim Kurulu Kararı ile iştirak edilmesi kararlaştırılan Allbatross Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi unvanlı şirketin kuruluşundan ve söz konusu şirkete iştirak edilmesinden, 03.10.2023 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantımız ile vazgeçilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1199221BIST