***GZNMI*** GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
03.10.2023 18:50
***GZNMI*** GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04.09.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin sermayesinde %35 oranında paya sahip olduğu Allbatross Sigorta A.Ş.'nin 435.000.000 TL'lik başlangıç sermayesi ile kuruluşu T.C Ticaret Bakanlığı tarafından izin verilmiş ve İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından şirketin kuruluş tescili gerçekleşmiştir.
Ayrıca, kuruluşu yapılan Allbatross Sigorta A.Ş.'nin bireysel emeklilik branşı dışında faaliyet ruhsatı alınmış bulunan tüm faaliyet alanlarında sigorta faaliyeti yürütebileceği göz önünde bulundurularak, 04.09.2023 tarih ve 2023/19 no.lu Yönetim Kurulu Kararı ile iştirak edilmesi kararlaştırılan Allbatross Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi unvanlı şirketin kuruluşundan ve söz konusu şirkete iştirak edilmesinden, 03.10.2023 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantımız ile vazgeçilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1199221
BIST
'
18:058.514
En Düşük
|Değişim
|: 0,31%
|| 26,58
|Açılış
|: 8.547
|
|Önceki Kapanış
|: 8.487
|
8.462
En Yüksek
8.563
18:0527,5377
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0885
|Açılış
|: 27,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 27,3500
|
27,9577
En Düşük
27,3884
18:0528,9011
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,1109
|Açılış
|: 28,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,7500
|
29,3488
En Düşük
28,7254
18:051.614,41
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 1,24
|Açılış
|: 1.614,41
|
|Önceki Kapanış
|: 1.613,17
|
1.641,75
En Düşük
1.602,56
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BFREN
|7.413,80
|21.351.744
|% 10,00
|
|CMBTN
|982,50
|175.146.802
|% 10,00
|
|EGEEN
|9.196,30
|1.359.022.355
|% 10,00
|
|HUBVC
|9,68
|36.719.190
|% 10,00
|
|KONYA
|6.409,30
|588.901.837
|% 10,00
|
|SNPAM
|56,25
|1.017.675
|% -10,00
|
|ISBIR
|130,50
|5.894.310
|% -10,00
|
|ISBTR
|280.392,90
|5.047.072
|% -10,00
|
|QNBFB
|327,30
|3.286.092
|% -9,98
|
|SODSN
|72,20
|3.912.912
|% -8,72
|
|THYAO
|247,70
|10.824.943.514
|% -2,25
|
|PETKM
|21,80
|8.382.261.056
|% 5,72
|
|EREGL
|44,72
|6.635.255.795
|% -0,13
|
|SISE
|56,50
|5.063.722.455
|% 1,35
|
|FROTO
|918,70
|4.981.382.014
|% 8,31
|
|ZOREN
|6,89
|4.125.616.320
|% 9,89
|
|PETKM
|21,80
|8.382.261.056
|% 5,72
|
|EKGYO
|8,31
|2.591.471.297
|% -1,07
|
|ODAS
|13,94
|3.233.710.552
|% 4,73
|
|PSGYO
|6,60
|1.274.716.371
|% -6,65
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,5021
|27,5377
|% 0,32
|
|Euro
|28,7692
|28,9011
|% 0,39
|
|Sterlin
|33,1499
|33,3162
|% 0,23
|
|Frank
|29,7593
|29,9386
|% -0,02
|
|Riyal
|7,3130
|7,3496
|% 0,24
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.824
|1.824
|-4,05
|
|Altın Gr.
|1.613
|1.613
|0,22
|
|Cumhuriyet
|11.084
|11.251
|35,00
|
|Tam
|10.834
|10.964
|24,00
|
|Yarım
|5.434
|5.499
|7,00
|
|Çeyrek
|2.709
|2.749
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|21,16
|21,19
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|18,70
|18,74
|0,15
|
|B. Petrol
|91,06
|91,06
|0,35
|