***GZNMI*** GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GZNMI*** GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi03/10/2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz tarafından 03.10.2023 tarihinde yapılan özel durum açıklamasına ilişkin olarak, T.C. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun ("SEDDK") yazısı uyarınca, ek açıklama yapılması gerekliliği hasıl olmuştur. Şirketimizin sermayesinde %35 oranında paya sahip olduğu Allbatross Sigorta A.Ş.'nin 435.000.000 TL'lik başlangıç sermayesi ile kuruluşuna T.C Ticaret Bakanlığı tarafından izin verilmiş, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından şirketin kuruluş tescili gerçekleşmiş ve ayrıca ilgili ruhsat başvuru işlemleri yapılmıştır. Allbatross Sigorta A.Ş'nin, hayat dışı sigorta branşlarında faaliyette bulunması amaçlanmaktadır.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1207594BIST