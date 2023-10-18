***GZNMI*** GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
18.10.2023 18:58
***GZNMI*** GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03/10/2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz tarafından 03.10.2023 tarihinde yapılan özel durum açıklamasına ilişkin olarak, T.C. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun ("SEDDK") yazısı uyarınca, ek açıklama yapılması gerekliliği hasıl olmuştur. Şirketimizin sermayesinde %35 oranında paya sahip olduğu Allbatross Sigorta A.Ş.'nin 435.000.000 TL'lik başlangıç sermayesi ile kuruluşuna T.C Ticaret Bakanlığı tarafından izin verilmiş, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından şirketin kuruluş tescili gerçekleşmiş ve ayrıca ilgili ruhsat başvuru işlemleri yapılmıştır. Allbatross Sigorta A.Ş'nin, hayat dışı sigorta branşlarında faaliyette bulunması amaçlanmaktadır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1207594
BIST
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18:057.843
En Düşük
|Değişim
|: -3,36%
|| -272,35
|Açılış
|: 7.965
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|Önceki Kapanış
|: 8.115
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7.837
En Yüksek
8.015
18:0528,0106
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0763
|Açılış
|: 28,1400
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|Önceki Kapanış
|: 28,0100
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28,3228
En Düşük
27,9012
18:0529,5310
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0499
|Açılış
|: 29,7000
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|Önceki Kapanış
|: 29,5500
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30,0250
En Düşük
29,4868
18:051.751,41
En Yüksek
|Değişim
|: 1,32%
|| 22,82
|Açılış
|: 1.751,41
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|Önceki Kapanış
|: 1.728,59
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1.767,55
En Düşük
1.725,39
BIST En Aktif Hisseler18:05
|INGRM
|412,60
|425.092.828
|% 10,00
|
|HKTM
|75,35
|345.401.042
|% 10,00
|
|MEKAG
|40,22
|4.747.086
|% 9,95
|
|DOFER
|22,76
|1.155.252
|% 9,95
|
|MIATK
|576,90
|127.207.084
|% 9,66
|
|ENSRI
|37,46
|154.452.483
|% -10,00
|
|BVSAN
|115,20
|424.268.469
|% -8,93
|
|TATEN
|41,10
|362.441.453
|% -8,59
|
|MAGEN
|57,05
|120.744.757
|% -8,57
|
|HATSN
|61,15
|218.755.090
|% -8,18
|
|ASTOR
|119,00
|3.962.210.188
|% -2,46
|
|ALFAS
|130,80
|1.441.889.054
|% -2,53
|
|GESAN
|92,40
|1.177.729.678
|% -6,38
|
|EUPWR
|198,40
|992.822.208
|% -4,84
|
|BRLSM
|33,88
|817.240.018
|% 2,60
|
|ASTOR
|119,00
|3.962.210.188
|% -2,46
|
|PSGYO
|5,57
|185.108.116
|% -4,13
|
|BRLSM
|33,88
|817.240.018
|% 2,60
|
|MOBTL
|3,94
|75.251.327
|% -2,48
|
|SEGYO
|3,80
|66.100.427
|% -7,54
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,0042
|28,0136
|% 0,28
|
|Euro
|29,4948
|29,5308
|% -0,17
|
|Sterlin
|33,9251
|34,0953
|% -0,09
|
|Frank
|31,0432
|31,2302
|% 0,37
|
|Riyal
|7,4450
|7,4823
|% 0,19
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.945
|1.945
|22,01
|
|Altın Gr.
|1.751
|1.751
|22,23
|
|Cumhuriyet
|12.160
|12.344
|232,00
|
|Tam
|11.841
|11.962
|191,00
|
|Yarım
|5.939
|6.004
|96,00
|
|Çeyrek
|2.960
|3.002
|48,00
|
|Gümüş.Ons
|22,79
|22,82
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|20,50
|20,53
|0,02
|
|B. Petrol
|91,13
|91,13
|1,23
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59EMKEL
Yüzde -6.22 oranında düşüşle 31.66 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 423, 280 adet işlem
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17:58BIGCH
Yüzde -6.41 oranında düşüşle 31.26 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 385, 403 adet işlem
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17:57DGNMO
Yüzde -6.24 oranında düşüşle 11.72 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 779, 722 adet işlem
-
17:56BYDNR
Yüzde -5.92 oranında düşüşle 32.74 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 374, 580 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 7, 888 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 8 altında . İşlem hacmi 90, 084.00 milyon TL de