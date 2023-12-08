***GZNMI*** GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GZNMI*** GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Sn. Gürol Gündoğan'ın, işlerinin yoğunluğu nedeniyle istifa ettiğine ilişkin bildirimi bugün (08.12.2023) itibarıyla elimize ulaşmıştır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1224184BIST