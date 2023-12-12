***GZNMI*** GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GZNMI*** GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi18.10.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin sermayesinde %35 oranında paya sahip olduğu Allbatross Sigorta A.Ş.'nin ruhsat başvurusu yaptığına ilişkin 18.10.2023 tarihinde duyuru yapılmıştı. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun yapmış olduğu inceleme sonrasında ödenmesi gerekli olan sermayenin 108.750.000 TL'sinin 27/09/2023 tarihinde nakden ödendiği ve 2022/22 sayılı Genelge uyarınca ödenmesi gereken asgari sermayenin halihazırda 326.250.000 TL eksik olduğu belirtilmiş ve bu eksiklik nedeniyle Allbatross Sigorta Şirketimizin ruhsat başvurusunun Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurulunun Kararı ile reddedilmesine karar verildiği şirketimize tebliğ edilmiştir. Bu kapsamda belirtilen 326.250.000 TL tutarındaki taahhüt edilen sermayenin şirket ortakları tarafından ödenmesi için ek süre verilmesi ve ruhsat talebimizin devam ettirilmesi için 12/12/2023 tarihinde Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na, Allbatross Sigorta A.Ş. tarafından başvuru yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1225068BIST