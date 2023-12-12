***GZNMI*** GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
12.12.2023 20:48
***GZNMI*** GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
18.10.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin sermayesinde %35 oranında paya sahip olduğu Allbatross Sigorta A.Ş.'nin ruhsat başvurusu yaptığına ilişkin 18.10.2023 tarihinde duyuru yapılmıştı. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun yapmış olduğu inceleme sonrasında ödenmesi gerekli olan sermayenin 108.750.000 TL'sinin 27/09/2023 tarihinde nakden ödendiği ve 2022/22 sayılı Genelge uyarınca ödenmesi gereken asgari sermayenin halihazırda 326.250.000 TL eksik olduğu belirtilmiş ve bu eksiklik nedeniyle Allbatross Sigorta Şirketimizin ruhsat başvurusunun Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurulunun Kararı ile reddedilmesine karar verildiği şirketimize tebliğ edilmiştir. Bu kapsamda belirtilen 326.250.000 TL tutarındaki taahhüt edilen sermayenin şirket ortakları tarafından ödenmesi için ek süre verilmesi ve ruhsat talebimizin devam ettirilmesi için 12/12/2023 tarihinde Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na, Allbatross Sigorta A.Ş. tarafından başvuru yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1225068
BIST
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18:057.749
En Düşük
|Değişim
|: 0,26%
|| 20,41
|Açılış
|: 7.727
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|Önceki Kapanış
|: 7.728
|
7.662
En Yüksek
7.791
18:0529,0482
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0471
|Açılış
|: 29,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 29,0150
|
29,0656
En Düşük
28,8798
18:0531,3755
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,1291
|Açılış
|: 31,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2300
|
31,4745
En Düşük
31,0997
18:051.847,59
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 1,02
|Açılış
|: 1.847,59
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|Önceki Kapanış
|: 1.846,57
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1.864,97
En Düşük
1.840,86
BIST En Aktif Hisseler18:05
|CATES
|83,60
|12.006.381
|% 10,00
|
|EYGYO
|26,40
|56.136.433
|% 10,00
|
|AVTUR
|9,68
|26.169.242
|% 10,00
|
|TETMT
|3.685,00
|43.979.708
|% 10,00
|
|KONKA
|43,14
|67.354.430
|% 9,99
|
|BTCIM
|126,90
|470.988.736
|% -10,00
|
|PRZMA
|43,00
|61.506.986
|% -9,97
|
|KRGYO
|40,84
|65.304.158
|% -9,96
|
|AGROT
|13,75
|2.637.638.680
|% -9,95
|
|LIDER
|50,40
|233.047.358
|% -9,92
|
|THYAO
|249,00
|10.779.897.570
|% 1,10
|
|AKBNK
|37,24
|6.201.254.833
|% 6,70
|
|ISCTR
|22,42
|5.522.651.789
|% 2,19
|
|TUPRS
|147,00
|4.716.222.040
|% -1,21
|
|YKBNK
|20,24
|4.149.355.154
|% 3,32
|
|EKGYO
|7,40
|2.240.182.798
|% -1,46
|
|ISCTR
|22,42
|5.522.651.789
|% 2,19
|
|YKBNK
|20,24
|4.149.355.154
|% 3,32
|
|AGROT
|13,75
|2.637.638.680
|% -9,95
|
|AKBNK
|37,24
|6.201.254.833
|% 6,70
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,0069
|29,0204
|% 0,07
|
|Euro
|31,2825
|31,3496
|% 0,33
|
|Sterlin
|36,3513
|36,5336
|% 0,16
|
|Frank
|33,0323
|33,2313
|% 0,47
|
|Riyal
|7,7205
|7,7593
|% 0,18
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,76
|22,78
|% 0,66
|
|Platin
|929,08
|931,70
|% 0,66
|
|Paladyum
|979,01
|982,81
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|72,94
|72,94
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.979,36
|1.979,68
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
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17:59IZFAS
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17:57XU030
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Endeks 7, 761 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 42 üstünde . İşlem hacmi 76, 474.00 milyon TL de
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17:57AKBNK
Yüzde 6.53 oranında artışla 37.18 lira fiyatla işlem gören hissede 154, 233, 140 adet işlem
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17:56RALYH
Yüzde 6.10 oranında artışla 76.50 lira fiyatla işlem gören hissede 464, 908 adet işlem