***GZNMI*** GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GZNMI*** GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim kurulumuzun 14.12.2023 tarihli toplantısında aşağıdaki kararlar alınmıştır.1- İzmir İli Konak İlçesi Kültür Mah. Cumhuriyet Bul. N121 Konak/İzmir adresinde bir şube açılmasına,2- Şube unvanının GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET ANONİM ŞİRKETİ İZMİR ŞUBESİ olmasına,3- Şubeye sermaye ayrılmamasına,4- Türkiye uyruklu ................ adresinde ikamet eden ................ kimlik numaralı Mehmet Bilğin'in aksi karar alınıncaya kadar şubeyi münferit imzası ile temsil ve ilzam etmek üzere şube müdürü olarak atanmasına,5- İşbu kararın Ticaret Sicil Müdürlüğünde tescil ve ilan edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1225966BIST