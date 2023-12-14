***GZNMI*** GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
14.12.2023 19:51
***GZNMI*** GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim kurulumuzun 14.12.2023 tarihli toplantısında aşağıdaki kararlar alınmıştır.
1- İzmir İli Konak İlçesi Kültür Mah. Cumhuriyet Bul. N121 Konak/İzmir adresinde bir şube açılmasına,
2- Şube unvanının GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET ANONİM ŞİRKETİ İZMİR ŞUBESİ olmasına,
3- Şubeye sermaye ayrılmamasına,
4- Türkiye uyruklu ................ adresinde ikamet eden ................ kimlik numaralı Mehmet Bilğin'in aksi karar alınıncaya kadar şubeyi münferit imzası ile temsil ve ilzam etmek üzere şube müdürü olarak atanmasına,
5- İşbu kararın Ticaret Sicil Müdürlüğünde tescil ve ilan edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1225966
BIST