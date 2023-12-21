***GZNMI*** GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
21.12.2023 15:18
***GZNMI*** GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14.12.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Gezinomi Seyahat Turizm Ticaret A.Ş. İzmir Şubesi açılışı, İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 21.12.2023 tarihinde tescil edilmiş olup, 21.12.2023 tarih ve 10984 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir. Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1227709
BIST
'
15:567.657
En Düşük
|Değişim
|: -0,08%
|| -5,95
|Açılış
|: 7.657
|
|Önceki Kapanış
|: 7.663
|
7.621
En Yüksek
7.734
15:5629,1592
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0285
|Açılış
|: 29,1550
|
|Önceki Kapanış
|: 29,1600
|
29,1633
En Düşük
29,0503
15:5632,1325
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 0,2681
|Açılış
|: 31,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 31,9000
|
32,1495
En Düşük
31,8351
15:561.911,07
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 9,41
|Açılış
|: 1.911,07
|
|Önceki Kapanış
|: 1.901,67
|
1.912,27
En Düşük
1.895,65
BIST En Aktif Hisseler15:54
|IDGYO
|5,50
|3.470.897
|% 10,00
|
|SAMAT
|54,45
|32.862.263
|% 10,00
|
|FORTE
|69,40
|149.329.840
|% 9,98
|
|QNBFB
|312,00
|16.209.648
|% 9,96
|
|BAYRK
|12,06
|14.876.661
|% 9,94
|
|PRZMA
|30,42
|10.072.824
|% -10,00
|
|BALAT
|18,00
|2.714.981
|% -10,00
|
|OSTIM
|7,57
|27.790.118
|% -9,99
|
|GUBRF
|236,50
|974.959.537
|% -9,99
|
|KUYAS
|67,15
|106.200.661
|% -9,99
|
|THYAO
|241,70
|5.825.767.526
|% -0,08
|
|AKBNK
|39,18
|3.773.168.161
|% -1,90
|
|YKBNK
|20,78
|3.423.298.049
|% -0,67
|
|ISCTR
|24,12
|3.356.421.622
|% 0,17
|
|TUPRS
|151,90
|2.244.619.453
|% 1,47
|
|YKBNK
|20,78
|3.423.298.049
|% -0,67
|
|ISCTR
|24,12
|3.356.421.622
|% 0,17
|
|EKGYO
|7,12
|925.335.078
|% 0,00
|
|AKBNK
|39,18
|3.773.168.161
|% -1,90
|
|BEGYO
|2,74
|255.612.337
|% 1,11
|
|15:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,1544
|29,1592
|% 0,10
|
|Euro
|32,1177
|32,1335
|% 0,84
|
|Sterlin
|36,8161
|37,0007
|% 0,38
|
|Frank
|33,8311
|34,0349
|% 0,71
|
|Riyal
|7,7497
|7,7886
|% 0,09
|
|15:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,23
|24,26
|% 0,66
|
|Platin
|967,61
|969,81
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.209,65
|1.217,04
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,55
|78,55
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.037,72
|2.038,02
|% 0,66
|
Seans Raporu
15:54
daha fazla
-
16:09XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -10, 7 kaybederek (% -0.16 ) 6, 781
-
16:09
Tavandan işlem gören hisse senedleri : FORTE, QNBFB, SAMAT, IDGYO, BAYRK
-
16:09
Tabandan işlem gören hisse senetleri : GUBRF, DERHL, OSTIM, SRVGY, FORMT, SODSN, BALAT, MRGYO, CEMAS, KUYAS
-
16:09
IHYAY, IDGYO, HEDEF değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:09
FENER, ELITE, DERHL değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında