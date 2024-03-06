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***GZNMI*** GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

06.03.2024 22:44
***GZNMI*** GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***GZNMI*** GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
12/12/2023 - 18/10/2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin sermayesinde %35 oranında paya sahip olduğu Allbatross Sigorta AŞ'nin ruhsat başvurusu yaptığına ilişkin 18.10.2023 tarihinde duyuru yapılmıştı. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK") ve 2022/2 sayılı Sigorta Branşları İçin Öngörülen Minimum Sermaye Tutarlarına İlişkin Genelge ("2022/2 Sayılı Genelge") uyarınca Allbatross Sigorta AŞ'nin sermayesinin tescilden önce ödenmesi gereken yüzde yirmi beşlik kısmı ödenmiş, kalan tutarın da ruhsat verilme aşamasında ödenmesi planlanmış ve bu tutarın ödenmesi konusunda şirket tüzel kişiliği ve tüm ortakları tarafından kesin bir irade ortaya konulmuştur.  Buna rağmen, gerekli sermaye ödemelerinin en kısa zamanda yapılması ve ruhsat alınma sürecinin devam ettirilmesi talebiyle yapılan 12.12.2023 tarihli itiraz başvurusu Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından olumlu yanıtlanmamış ve ilgili başvuru tarihleri bakımından Allbatross Sigorta AŞ'nin tabi olmadığını düşünülen 2023/27 sayılı Sigorta Branşları İçin Öngörülen Minimum Sermaye Tutarlarına İlişkin Genelge uyarınca asgari sermaye tutarının ödenmesi gerektiği belirtilmiştir.  Bu kapsamda, ilgili başvuru tarihleri bakımından, Allbatross Sigorta AŞ'nin yaptığı başvurunun 2022/2 Sayılı Genelge'nin kapsamına girdiği düşünüldüğünden, TTK ve 2022/2 Sayılı Genelge uyarınca Allbatross Sigorta AŞ'nin tabi olacağı asgari sermaye tutarı bakımından kazanılmış hakkı ve/veya haklı beklentisi uyarınca faaliyet iznini kazanabilmesi için gerekli idari ve hukuki süreç yürütülmektedir. Saygılarımızla,




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1256092


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