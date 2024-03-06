***GZNMI*** GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
06.03.2024 22:44
***GZNMI*** GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
12/12/2023 - 18/10/2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin sermayesinde %35 oranında paya sahip olduğu Allbatross Sigorta AŞ'nin ruhsat başvurusu yaptığına ilişkin 18.10.2023 tarihinde duyuru yapılmıştı. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK") ve 2022/2 sayılı Sigorta Branşları İçin Öngörülen Minimum Sermaye Tutarlarına İlişkin Genelge ("2022/2 Sayılı Genelge") uyarınca Allbatross Sigorta AŞ'nin sermayesinin tescilden önce ödenmesi gereken yüzde yirmi beşlik kısmı ödenmiş, kalan tutarın da ruhsat verilme aşamasında ödenmesi planlanmış ve bu tutarın ödenmesi konusunda şirket tüzel kişiliği ve tüm ortakları tarafından kesin bir irade ortaya konulmuştur. Buna rağmen, gerekli sermaye ödemelerinin en kısa zamanda yapılması ve ruhsat alınma sürecinin devam ettirilmesi talebiyle yapılan 12.12.2023 tarihli itiraz başvurusu Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından olumlu yanıtlanmamış ve ilgili başvuru tarihleri bakımından Allbatross Sigorta AŞ'nin tabi olmadığını düşünülen 2023/27 sayılı Sigorta Branşları İçin Öngörülen Minimum Sermaye Tutarlarına İlişkin Genelge uyarınca asgari sermaye tutarının ödenmesi gerektiği belirtilmiştir. Bu kapsamda, ilgili başvuru tarihleri bakımından, Allbatross Sigorta AŞ'nin yaptığı başvurunun 2022/2 Sayılı Genelge'nin kapsamına girdiği düşünüldüğünden, TTK ve 2022/2 Sayılı Genelge uyarınca Allbatross Sigorta AŞ'nin tabi olacağı asgari sermaye tutarı bakımından kazanılmış hakkı ve/veya haklı beklentisi uyarınca faaliyet iznini kazanabilmesi için gerekli idari ve hukuki süreç yürütülmektedir. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1256092
BIST
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18:058.745
En Düşük
|Değişim
|: -1,31%
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|Açılış
|: 8.856
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|Önceki Kapanış
|: 8.861
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8.736
En Yüksek
8.909
18:0531,7910
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
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|Açılış
|: 32,3700
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|Önceki Kapanış
|: 32,3500
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31,8016
En Düşük
31,6999
18:0534,7848
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
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|Açılış
|: 35,1000
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|Önceki Kapanış
|: 34,9500
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34,8175
En Düşük
34,5911
18:052.196,05
En Yüksek
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|: 0,16%
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|Açılış
|: 2.196,05
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|Önceki Kapanış
|: 2.192,48
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2.196,82
En Düşük
2.189,64
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EMNIS
|242,00
|6.502.540
|% 10,00
|
|KAPLM
|170,70
|66.118.831
|% 9,99
|
|ALCAR
|1.829,00
|675.738.710
|% 9,98
|
|DOBUR
|140,00
|48.121.836
|% 9,98
|
|KSTUR
|5.317,50
|7.604.025
|% 9,98
|
|ATATP
|127,80
|238.023.818
|% -10,00
|
|KFEIN
|161,10
|237.481.137
|% -10,00
|
|SONME
|90,45
|26.617.867
|% -10,00
|
|ERSU
|25,74
|33.828.416
|% -10,00
|
|PAPIL
|130,50
|329.553.966
|% -10,00
|
|THYAO
|261,00
|9.384.058.075
|% -1,60
|
|LMKDC
|34,32
|8.173.203.428
|% -9,97
|
|TUPRS
|169,00
|6.994.654.433
|% 2,36
|
|EREGL
|44,28
|5.976.356.187
|% -2,47
|
|PATEK
|130,40
|4.514.153.542
|% -0,53
|
|ISCTR
|9,82
|2.397.347.129
|% -2,77
|
|EKGYO
|10,68
|2.560.964.273
|% -4,30
|
|LMKDC
|34,32
|8.173.203.428
|% -9,97
|
|KOZAL
|23,58
|4.510.962.976
|% -3,36
|
|ZOREN
|5,19
|860.538.872
|% -3,89
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,7722
|31,7874
|% 0,07
|
|Euro
|34,6733
|34,8567
|% 0,49
|
|Sterlin
|40,3016
|40,5037
|% -0,11
|
|Frank
|35,8514
|36,0673
|% -0,05
|
|Riyal
|8,4405
|8,4829
|% -0,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,15
|24,20
|% 0,66
|
|Platin
|912,65
|914,92
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.046,28
|1.050,31
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,92
|82,92
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.147,75
|2.148,68
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
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17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -51, 69 kaybederek (% -0.55 ) 9, 275
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17:58XU100
Endeks 8, 765 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 08 altında . İşlem hacmi 99, 734.00 milyon TL de
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17:58AKSGY
Yüzde -4.14 oranında düşüşle 16.68 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 210, 672 adet işlem
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17:57AVOD
Yüzde -4.40 oranında düşüşle 3.48 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 819, 257 adet işlem
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17:56HDFGS
Yüzde -5.16 oranında düşüşle 2.02 lira fiyatla işlem gören hissede 27, 022, 020 adet işlem