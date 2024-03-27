***GZNMI*** GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GZNMI*** GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarDaha önce kamuya açıklandığı gibi, %100 bağlı ortaklığımız Bizzcar Filo Kiralama Hiz. A.Ş. (Bizzcar) 2022 yılında 100.000.000 TL sermaye ile kurulmuştur. Halihazırda ödenmiş sermayesi 42.361.785 TL'ye ulaşmıştır. Bizzcar ile birlikte şirketimiz turizm sektöründeki diğer faaliyet alanlarına entegre olarak gelirlerini çeşitlendirmiş kurumsal müşterilerine farklı kanallardan ulaşmayı başarmıştır. Bizzcar bugün itibarıyla 47 araç sayısına ulaşarak kurumsal müşterilerine uzun dönemli kiralama hizmeti vermektedir.Gelişmeler oldukça kamuoyunun bilgisine sunulacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1262972BIST