***GZNMI*** GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
27.03.2024 09:29
***GZNMI*** GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Daha önce kamuya açıklandığı gibi, %100 bağlı ortaklığımız Bizzcar Filo Kiralama Hiz. A.Ş. (Bizzcar) 2022 yılında 100.000.000 TL sermaye ile kurulmuştur. Halihazırda ödenmiş sermayesi 42.361.785 TL'ye ulaşmıştır. Bizzcar ile birlikte şirketimiz turizm sektöründeki diğer faaliyet alanlarına entegre olarak gelirlerini çeşitlendirmiş kurumsal müşterilerine farklı kanallardan ulaşmayı başarmıştır. Bizzcar bugün itibarıyla 47 araç sayısına ulaşarak kurumsal müşterilerine uzun dönemli kiralama hizmeti vermektedir.
Gelişmeler oldukça kamuoyunun bilgisine sunulacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1262972
BIST
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11:388.766
En Düşük
|Değişim
|: -0,47%
|| -41,18
|Açılış
|: 8.834
|
|Önceki Kapanış
|: 8.807
|
8.749
En Yüksek
8.851
11:3832,2313
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0579
|Açılış
|: 32,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,4900
|
32,2374
En Düşük
32,1073
11:3835,0998
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,2357
|Açılış
|: 35,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 35,2000
|
35,1226
En Düşük
34,7919
11:382.257,25
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 3,87
|Açılış
|: 2.257,25
|
|Önceki Kapanış
|: 2.253,38
|
2.262,03
En Düşük
2.249,44
BIST En Aktif Hisseler11:36
|AGROT
|39,16
|801.554.039
|% 10,00
|
|ERSU
|45,56
|69.677.920
|% 10,00
|
|ODINE
|48,28
|26.486.794
|% 9,98
|
|KBORU
|119,00
|403.645.405
|% 9,98
|
|QNBFB
|297,50
|2.591.225
|% 9,98
|
|EMNIS
|243,00
|1.416.933
|% -10,00
|
|KSTUR
|6.105,00
|7.496.940
|% -9,99
|
|SODSN
|225,30
|530.582
|% -9,97
|
|VRGYO
|55,60
|373.979.963
|% -9,96
|
|BJKAS
|52,00
|8.605.343
|% -9,96
|
|PETKM
|20,12
|2.344.756.095
|% -5,54
|
|THYAO
|282,50
|2.339.464.941
|% -0,96
|
|ASELS
|53,20
|1.323.853.804
|% 0,38
|
|YKBNK
|26,72
|1.193.033.872
|% 0,30
|
|ISCTR
|11,02
|990.015.218
|% -0,90
|
|PETKM
|20,12
|2.344.756.095
|% -5,54
|
|ISCTR
|11,02
|990.015.218
|% -0,90
|
|EKGYO
|9,31
|727.162.334
|% -0,11
|
|ZOREN
|5,42
|400.535.350
|% -0,37
|
|YKBNK
|26,72
|1.193.033.872
|% 0,30
|
|11:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,2290
|32,2317
|% 0,18
|
|Euro
|35,0730
|35,0922
|% 0,65
|
|Sterlin
|40,8369
|41,0416
|% -0,18
|
|Frank
|35,7143
|35,8933
|% -0,35
|
|Riyal
|8,6324
|8,6756
|% -0,12
|
|11:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,43
|24,46
|% 0,66
|
|Platin
|902,18
|903,59
|% 0,66
|
|Paladyum
|988,88
|991,59
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|84,84
|84,84
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.179,10
|2.179,70
|% 0,66
|
Seans Raporu
11:36
daha fazla
-
11:51KIMMR
Yüzde -4.17 oranında düşüşle 10.58 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 241, 000 adet işlem
-
11:49DERHL
Yüzde -4.52 oranında düşüşle 9.93 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 850, 712 adet işlem
-
11:48
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler PETKM, KCHOL, ODAS
-
11:48
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ENKAI, ASELS, BIMAS
-
11:48XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -36, 64 kaybederek (% -0.47 ) 7, 745