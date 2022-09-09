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***GZNMI*** GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim

09.09.2022 08:03
***GZNMI*** GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim


***GZNMI*** GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Şirket paylarının geri alımı hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş.

Geri Alım İşleminin Niteliği Diğer
Söz Konusu Geri Alımın Amacı Son dönemdeki fiyat hareketliliklerin daha stabil hale getirilmesi,fiyat dalgalanmalarının önlenmesi,Borsada sağlıklı fiyat oluşumuna katkıda bulunulması ve pay sahiplerimizin menfaatlerinin korunması
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 09.09.2022
Geri Alıma Konu Pay Miktarı 1.000.000
Ödenecek Azami Tutar (TL) 30.000.000

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 09 Eylül 2022 tarihinde yapmış olduğu Yönetim Kurulu toplantısında
1. Şirketimizin Borsa İstanbul'da işlem gören paylarının fiyatının Şirketimiz faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmaması sebebiyle pay sahiplerini korumak, pay fiyatımızın istikrarlı olarak gerçek değerine uygun oluşumunu sağlamak ve yatırımcılarımızın Şirketimize olan güvenini korumak amacıyla, II-22.1 sayılı Geri alınan Paylar Tebliği'nin ("Tebliğ") yakın ve ciddi kaybın tespitine ilişkin şartlarına tabi olmaksızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.07.2016 ve 25.07.2016 tarihlerinde yapmış olduğu Basın Duyuruları çerçevesinde Borsa İstanbul'da paylarımızın işlem gördüğü Ana Pazar'da Şirketimiz tarafından pay geri alım işlemlerinin yapılmasına,
2. Pay geri alımına konu edilebilecek azami pay sayısının, Şirket'in çıkarılmış sermayesinin %4,00'üne karşılık gelen 1.000.000 adet (1.000.000 TL nominal) olarak belirlenmesine,
3. Geri alım için ayrılacak olan fonun, 30.000.000 TL olarak belirlenmesine,
4. Yürütülecek geri alım işlemlerinin Şirketimizin finansal durumu ve faaliyet sonuçlarına ilişkin herhangi bir olumsuz etkisi olmayacağının öngörüldüğünün açıklanmasına,
5. İşbu Yönetim Kurulu Kararı ile Borsa İstanbul'un Şirket paylarının işlem gördüğü Ana Pazar'da gerçekleştirilecek olan pay geri alım işlemleri ile ilgili olarak, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda gerekli özel durum açıklamalarının yapılmasına ve Şirketimizin yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında gündeme alınarak, Genel Kurul'da pay sahiplerinin bilgisine sunulmasına,
karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1061817


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