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***GZNMI*** GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim

28.09.2022 18:20
***GZNMI*** GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim


***GZNMI*** GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş.

Geri Alım İşleminin Niteliği Diğer
Söz Konusu Geri Alımın Amacı Son dönemdeki fiyat hareketliliklerin daha stabil hale getirilmesi,fiyat dalgalanmalarının önlenmesi,Borsada sağlıklı fiyat oluşumuna katkıda bulunulması ve pay sahiplerimizin menfaatlerinin korunması
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 09.09.2022
Geri Alıma Konu Pay Miktarı 1.000.000
Ödenecek Azami Tutar (TL) 30.000.000

Geri Alım İşlemlerinin Detayları
İşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
B Grubu, GZNMI, TREGZNM00027 09.09.2022 10.000 0,04 31,34 yoktur
B Grubu, GZNMI, TREGZNM00027 20.09.2022 5.000 0,02 31,48 yoktur
B Grubu, GZNMI, TREGZNM00027 21.09.2022 5.000 0,02 31,46 yoktur
B Grubu, GZNMI, TREGZNM00027 22.09.2022 5.000 0,02 31,6 yoktur
B Grubu, GZNMI, TREGZNM00027 23.09.2022 5.000 0,02 31,86 yoktur
B Grubu, GZNMI, TREGZNM00027 26.09.2022 5.000 0,02 31,26 yoktur
B Grubu, GZNMI, TREGZNM00027 27.09.2022 5.000 0,02 31 yoktur
B Grubu, GZNMI, TREGZNM00027 28.09.2022 5.000 0,02 30,82 yoktur

Ek Açıklamalar
09.09.2022 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla başlatılan pay geri alım işlemleri kapsamında 28.09.2022 tarihinde yapılan alımlar tabloya eklenmiştir. 28.09.2022 tarihinde 30,82 TL ortalama fiyattan 5.000 adet pay geri alınmış ve Şirketimizin sahip olduğu GZNMI payları 45.000 adete ulaşmıştır. (Şirket sermayesine oranı %0,18)





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065777


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