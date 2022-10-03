***GZNMI*** GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim









***GZNMI*** GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Payların Geri Alınmasına İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGeri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş.Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş.Geri Alım İşleminin Niteliği DiğerSöz Konusu Geri Alımın Amacı Son dönemdeki fiyat hareketliliklerin daha stabil hale getirilmesi,fiyat dalgalanmalarının önlenmesi,Borsada sağlıklı fiyat oluşumuna katkıda bulunulması ve pay sahiplerimizin menfaatlerinin korunmasıYönetim Kurulu Karar Tarihi 09.09.2022Geri Alıma Konu Pay Miktarı 1.000.000Ödenecek Azami Tutar (TL) 30.000.000Geri Alım İşlemlerinin Detaylarıİşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlarB Grubu, GZNMI, TREGZNM00027 09.09.2022 10.000 0,04 31,34 yokturB Grubu, GZNMI, TREGZNM00027 20.09.2022 5.000 0,02 31,48 yokturB Grubu, GZNMI, TREGZNM00027 21.09.2022 5.000 0,02 31,46 yokturB Grubu, GZNMI, TREGZNM00027 22.09.2022 5.000 0,02 31,6 yokturB Grubu, GZNMI, TREGZNM00027 23.09.2022 5.000 0,02 31,86 yokturB Grubu, GZNMI, TREGZNM00027 26.09.2022 5.000 0,02 31,26 yokturB Grubu, GZNMI, TREGZNM00027 27.09.2022 5.000 0,02 31 yokturB Grubu, GZNMI, TREGZNM00027 28.09.2022 5.000 0,02 30,82 yokturB Grubu, GZNMI, TREGZNM00027 29.09.2022 5.000 0,02 30,36 yokturB Grubu, GZNMI, TREGZNM00027 30.09.2022 5.000 0,02 30,01 yokturB Grubu, GZNMI, TREGZNM00027 03.10.2022 5.000 0,02 30,98 yokturEk Açıklamalar09.09.2022 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla başlatılan pay geri alım işlemleri kapsamında 03.10.2022 tarihinde yapılan alımlar tabloya eklenmiştir. 03.10.2022 tarihinde 30,98 TL ortalama fiyattan 5.000 adet pay geri alınmış ve Şirketimizin sahip olduğu GZNMI payları 60.000 adete ulaşmıştır. (Şirket sermayesine oranı %0,24)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066863BIST