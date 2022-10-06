***GZNMI*** GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim
06.10.2022 19:00
31,86 yoktur
B Grubu, GZNMI, TREGZNM00027 26.09.2022 5.000 0,02 31,26 yoktur
B Grubu, GZNMI, TREGZNM00027 27.09.2022 5.000 0,02 31 yoktur
B Grubu, GZNMI, TREGZNM00027 28.09.2022 5.000 0,02 30,82 yoktur
B Grubu, GZNMI, TREGZNM00027 29.09.2022 5.000 0,02 30,36 yoktur
B Grubu, GZNMI, TREGZNM00027 30.09.2022 5.000 0,02 30,01 yoktur
B Grubu, GZNMI, TREGZNM00027 03.10.2022 5.000 0,02 30,98 yoktur
B Grubu, GZNMI, TREGZNM00027 04.10.2022 5.000 0,02 30,84 yoktur
B Grubu, GZNMI, TREGZNM00027 05.10.2022 5.000 0,02 30,84 yoktur
B Grubu, GZNMI, TREGZNM00027 06.10.2022 5.000 0,02 31,14 yoktur
Ek Açıklamalar
09.09.2022 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla başlatılan pay geri alım işlemleri kapsamında 06.10.2022 tarihinde yapılan alımlar tabloya eklenmiştir. 06.10.2022 tarihinde 31,14 TL ortalama fiyattan 5.000 adet pay geri alınmış ve Şirketimizin sahip olduğu GZNMI payları 75.000 adete ulaşmıştır. (Şirket sermayesine oranı %0,30)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1068491
BIST