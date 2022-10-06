***GZNMI*** GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim









31,86 yokturB Grubu, GZNMI, TREGZNM00027 26.09.2022 5.000 0,02 31,26 yokturB Grubu, GZNMI, TREGZNM00027 27.09.2022 5.000 0,02 31 yokturB Grubu, GZNMI, TREGZNM00027 28.09.2022 5.000 0,02 30,82 yokturB Grubu, GZNMI, TREGZNM00027 29.09.2022 5.000 0,02 30,36 yokturB Grubu, GZNMI, TREGZNM00027 30.09.2022 5.000 0,02 30,01 yokturB Grubu, GZNMI, TREGZNM00027 03.10.2022 5.000 0,02 30,98 yokturB Grubu, GZNMI, TREGZNM00027 04.10.2022 5.000 0,02 30,84 yokturB Grubu, GZNMI, TREGZNM00027 05.10.2022 5.000 0,02 30,84 yokturB Grubu, GZNMI, TREGZNM00027 06.10.2022 5.000 0,02 31,14 yokturEk Açıklamalar09.09.2022 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla başlatılan pay geri alım işlemleri kapsamında 06.10.2022 tarihinde yapılan alımlar tabloya eklenmiştir. 06.10.2022 tarihinde 31,14 TL ortalama fiyattan 5.000 adet pay geri alınmış ve Şirketimizin sahip olduğu GZNMI payları 75.000 adete ulaşmıştır. (Şirket sermayesine oranı %0,30)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1068491BIST