***GZNMI*** GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim
26.10.2022 18:47
31,86 yoktur
B Grubu, GZNMI, TREGZNM00027 26.09.2022 5.000 0,02 31,26 yoktur
B Grubu, GZNMI, TREGZNM00027 27.09.2022 5.000 0,02 31 yoktur
B Grubu, GZNMI, TREGZNM00027 28.09.2022 5.000 0,02 30,82 yoktur
B Grubu, GZNMI, TREGZNM00027 29.09.2022 5.000 0,02 30,36 yoktur
B Grubu, GZNMI, TREGZNM00027 30.09.2022 5.000 0,02 30,01 yoktur
B Grubu, GZNMI, TREGZNM00027 03.10.2022 5.000 0,02 30,98 yoktur
B Grubu, GZNMI, TREGZNM00027 04.10.2022 5.000 0,02 30,84 yoktur
B Grubu, GZNMI, TREGZNM00027 05.10.2022 5.000 0,02 30,84 yoktur
B Grubu, GZNMI, TREGZNM00027 06.10.2022 5.000 0,02 31,14 yoktur
B Grubu, GZNMI, TREGZNM00027 07.10.2022 5.000 0,02 30,8 yoktur
Geri Alım İşleminin Tamamlanması
İşleme Konu Pay Geri Alınan Paylar İçin Ödenmiş Olan Azami Bedel (TL/Adet) Geri Alınan Paylar İçin Ödenmiş Ortalama Bedel (TL/Adet) Geri Alımın Maliyeti (TL) Geri Alım Sürecinde Kullanılan Kaynak Geri Alınan Toplam Pay Sayısı Geri Alınan Payların Sermayeye Oranı (%)
B Grubu, GZNMI, TREGZNM00027 31,86 31,05 2.485.650 Özkaynak 80.000 0,32
Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 26.10.2022 tarih ve 2022-42 sayılı kararı ile, 09.09.2022 tarihinde başlatılan pay geri alım işlemleri ile ilgili olarak, 08.09.2022 tarihindeki şirket paylarının kapanış fiyatı olan 30,06 TL'den, 24.10.2022 tarihindeki kapanış fiyatı olan 45,02 TL'ye, %49,77 artış göstermesi ve geri alım işlemlerine dönük alınan ilk Yönetim Kurulu kararındaki gerekçelerin ortadan kalkması nedeniyle 26.10.2022 itibarıyla sonlandırılmasına karar verilmiştir. İlgili geri alım programı kapsamında tamamı iç kaynaklardan karşılanmak üzere toplam 2.485.680 TL karşılığı 80.000 adet (sermaye oranı %0,32) hisse alımı gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074491
BIST