***GZNMI*** GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim









31,86 yokturB Grubu, GZNMI, TREGZNM00027 26.09.2022 5.000 0,02 31,26 yokturB Grubu, GZNMI, TREGZNM00027 27.09.2022 5.000 0,02 31 yokturB Grubu, GZNMI, TREGZNM00027 28.09.2022 5.000 0,02 30,82 yokturB Grubu, GZNMI, TREGZNM00027 29.09.2022 5.000 0,02 30,36 yokturB Grubu, GZNMI, TREGZNM00027 30.09.2022 5.000 0,02 30,01 yokturB Grubu, GZNMI, TREGZNM00027 03.10.2022 5.000 0,02 30,98 yokturB Grubu, GZNMI, TREGZNM00027 04.10.2022 5.000 0,02 30,84 yokturB Grubu, GZNMI, TREGZNM00027 05.10.2022 5.000 0,02 30,84 yokturB Grubu, GZNMI, TREGZNM00027 06.10.2022 5.000 0,02 31,14 yokturB Grubu, GZNMI, TREGZNM00027 07.10.2022 5.000 0,02 30,8 yokturGeri Alım İşleminin Tamamlanmasıİşleme Konu Pay Geri Alınan Paylar İçin Ödenmiş Olan Azami Bedel (TL/Adet) Geri Alınan Paylar İçin Ödenmiş Ortalama Bedel (TL/Adet) Geri Alımın Maliyeti (TL) Geri Alım Sürecinde Kullanılan Kaynak Geri Alınan Toplam Pay Sayısı Geri Alınan Payların Sermayeye Oranı (%)B Grubu, GZNMI, TREGZNM00027 31,86 31,05 2.485.650 Özkaynak 80.000 0,32Ek AçıklamalarYönetim Kurulumuzun 26.10.2022 tarih ve 2022-42 sayılı kararı ile, 09.09.2022 tarihinde başlatılan pay geri alım işlemleri ile ilgili olarak, 08.09.2022 tarihindeki şirket paylarının kapanış fiyatı olan 30,06 TL'den, 24.10.2022 tarihindeki kapanış fiyatı olan 45,02 TL'ye, %49,77 artış göstermesi ve geri alım işlemlerine dönük alınan ilk Yönetim Kurulu kararındaki gerekçelerin ortadan kalkması nedeniyle 26.10.2022 itibarıyla sonlandırılmasına karar verilmiştir. İlgili geri alım programı kapsamında tamamı iç kaynaklardan karşılanmak üzere toplam 2.485.680 TL karşılığı 80.000 adet (sermaye oranı %0,32) hisse alımı gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074491BIST