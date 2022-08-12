***GZNMI*** GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***GZNMI*** GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırımı KararıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 12.08.2022Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 65.000.000Mevcut Sermaye (TL) 25.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 65.000.000Bedelsiz Sermaye ArtırımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREGZNM00019 NâmaB Grubu, GZNMI, TREGZNM00027 22.000.000 35.200.000,000 160,00000 B Grubu B Grubu, GZNMI, TREGZNM00027 HamilineMevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)TOPLAM 25.000.000 40.000.000,000 160,00000İç Kaynakların Detayı :Emisyon Primi (TL) 25.000.000Geçmiş Yıl Karları (TL) 15.000.000Ek AçıklamalarŞirketimiz merkezinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısındaŞirketimizin 65.000.000,- TL olan kayıtlı sermaye tavanının, 25.000.000,- TL olan çıkarılmış sermayeye ilaveten, Hisse Senedi İhraç Primlerinden 25.000.000,- TL ve Geçmiş Yıl Karlarından 15.000.000,- TL olmak üzere toplam 40.000.000,- TL artırılarak 65.000.000,- TL'ye çıkartılması hususunda bedelsiz sermaye artırımı ve şirket ana sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. Maddesinin tadil edilmesineSermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek payların, (A) grubu paylar oranında (A) grubu, (B) grubu paylar oranında (B) grubu pay sahiplerine bedelsiz olarakSermaye Piyasası Mevzuatının kaydi sisteme ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde usulüne uygun şekilde dağıtılmasına,Bu karar kapsamında başta Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. olmak üzere, ilgili merciler nezdinde gerekli başvuruların yapılmasınaoy birliği ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055195BIST