***GZNMI*** GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***GZNMI*** GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırımına İlişkin SPK BaşvurusuYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 12.08.2022Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 65.000.000Mevcut Sermaye (TL) 25.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 65.000.000Bedelsiz Sermaye ArtırımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet NeviA Grubu, İşlem Görmüyor, TREGZNM00019 3.000.000 4.800.000,000 160,00000 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREGZNM00019 NâmaB Grubu, GZNMI, TREGZNM00027 22.000.000 35.200.000,000 160,00000 B Grubu B Grubu, GZNMI, TREGZNM00027 HamilineMevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)TOPLAM 25.000.000 40.000.000,000 160,00000İç Kaynakların Detayı :Emisyon Primi (TL) 25.000.000Geçmiş Yıl Karları (TL) 15.000.000Bildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 02.09.2022Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayEk AçıklamalarYönetim Kurulumuzun 12.08.2022 tarihli kararı ile Şirketimizin 65.000.000,- TL olan kayıtlı sermaye tavanının, 25.000.000,- TL olan çıkarılmış sermayeye ilaveten, Hisse Senedi İhraç Primlerinden 25.000.000,- TL ve Geçmiş Yıl Karlarından 15.000.000,- TL olmak üzere toplam 40.000.000,- TL artırılarak 65.000.000,- TL'ye çıkartılması ile ilgili olarak bugün (02.09.2022 tarihinde) İhraç Belgesi'nin onaylanması ve esas sözleşmesinin ilgili maddesinin tadil edilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059762BIST