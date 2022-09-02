***GZNMI*** GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
02.09.2022 19:07
***GZNMI*** GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırımına İlişkin SPK Başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 12.08.2022
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 65.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 25.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 65.000.000
Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREGZNM00019 3.000.000 4.800.000,000 160,00000 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREGZNM00019 Nâma
B Grubu, GZNMI, TREGZNM00027 22.000.000 35.200.000,000 160,00000 B Grubu B Grubu, GZNMI, TREGZNM00027 Hamiline
Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 25.000.000 40.000.000,000 160,00000
İç Kaynakların Detayı :
Emisyon Primi (TL) 25.000.000
Geçmiş Yıl Karları (TL) 15.000.000
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 02.09.2022
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay
Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 12.08.2022 tarihli kararı ile Şirketimizin 65.000.000,- TL olan kayıtlı sermaye tavanının, 25.000.000,- TL olan çıkarılmış sermayeye ilaveten, Hisse Senedi İhraç Primlerinden 25.000.000,- TL ve Geçmiş Yıl Karlarından 15.000.000,- TL olmak üzere toplam 40.000.000,- TL artırılarak 65.000.000,- TL'ye çıkartılması ile ilgili olarak bugün (02.09.2022 tarihinde) İhraç Belgesi'nin onaylanması ve esas sözleşmesinin ilgili maddesinin tadil edilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059762
BIST