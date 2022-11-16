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***GZNMI*** GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

16.11.2022 11:45
***GZNMI*** GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim


***GZNMI*** GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırımına İlişkin Onaylı İhraç Belgesi ve Ana Sözleşme Tadil Metni Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 12.08.2022
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 65.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 25.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 65.000.000

Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREGZNM00019 3.000.000 4.800.000,000 160,00000 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREGZNM00019 Nâma
B Grubu, GZNMI, TREGZNM00027 22.000.000 35.200.000,000 160,00000 B Grubu B Grubu, GZNMI, TREGZNM00027 Hamiline

Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 25.000.000 40.000.000,000 160,00000

İç Kaynakların Detayı :
Emisyon Primi (TL) 25.000.000
Geçmiş Yıl Karları (TL) 15.000.000


Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 02.09.2022
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAY
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 11.11.2022
SPK Başvuru Tarihi 02.09.2022
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 11.11.2022
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay

Ek Açıklamalar
Şirketimizin ödenmiş sermayesinin 25.000.000,00 TL'den bedelsiz artırılarak 65.000.000,00 TL'ye çıkarılmasına ilişkin ihraç belgesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11.11.2022 tarih ve 67/1617 sayılı kararı ile onaylanmış olup onaylı ihraç belgesi ve ana sözleşme tadil metni ekte sunulmuştur.
Saygılarımızla,

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Onaylı İhraç Belgesi.pdf
EK: 2 Onaylı Tadil Metni.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1080266


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