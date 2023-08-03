***GZNMI*** GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor









***GZNMI*** GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi31.07.2023Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz paylarının halka arzı kapsamında belirlenen "Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri"nde yapılması planlanan değişiklikler için Sermaye Piyasası Kurulu'na 03.08.2023 tarihi itibarıyla başvuruda bulunulmuştur.Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1180445BIST