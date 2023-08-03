***GZNMI*** GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
03.08.2023 22:36
***GZNMI*** GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
İlgili Şirketler []
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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
31.07.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz paylarının halka arzı kapsamında belirlenen "Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri"nde yapılması planlanan değişiklikler için Sermaye Piyasası Kurulu'na 03.08.2023 tarihi itibarıyla başvuruda bulunulmuştur.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1180445
BIST
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18:057.222
En Düşük
|Değişim
|: -0,51%
|| -37,03
|Açılış
|: 7.296
|
|Önceki Kapanış
|: 7.259
|
7.201
En Yüksek
7.366
18:0526,9857
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0389
|Açılış
|: 27,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0400
|
27,0001
En Düşük
26,9175
18:0529,5772
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0541
|Açılış
|: 29,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6000
|
29,8809
En Düşük
29,4723
18:051.676,24
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,10
|Açılış
|: 1.676,24
|
|Önceki Kapanış
|: 1.676,34
|
1.677,99
En Düşük
1.673,93
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KLSER
|44,24
|145.780.533
|% 10,00
|
|PASEU
|63,25
|801.349.476
|% 10,00
|
|ISYAT
|6,93
|98.062.481
|% 10,00
|
|RAYSG
|39,60
|56.618.718
|% 10,00
|
|QNBFL
|152,90
|2.182.496
|% 10,00
|
|IZFAS
|11,07
|53.782.453
|% -10,00
|
|PCILT
|30,86
|471.158.191
|% -9,98
|
|MACKO
|102,00
|561.145.537
|% -9,97
|
|EGEPO
|28,90
|61.463.153
|% -9,97
|
|AVHOL
|102,10
|8.553.530
|% -9,96
|
|ASTOR
|113,20
|8.075.759.356
|% -0,96
|
|THYAO
|235,00
|7.878.590.686
|% -0,63
|
|EKGYO
|8,86
|5.822.095.652
|% 2,78
|
|KONTR
|251,70
|5.055.530.486
|% 9,96
|
|ASELS
|76,50
|4.824.718.070
|% -2,80
|
|EKGYO
|8,86
|5.822.095.652
|% 2,78
|
|YKBNK
|14,06
|4.696.064.749
|% -2,36
|
|ZOREN
|4,32
|1.031.534.006
|% 0,47
|
|SKBNK
|3,05
|680.877.744
|% -3,48
|
|QUAGR
|7,72
|1.736.777.226
|% 2,80
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9714
|26,9857
|% 0,14
|
|Euro
|29,5126
|29,5772
|% 0,18
|
|Sterlin
|34,1835
|34,3549
|% 0,09
|
|Frank
|30,7179
|30,9029
|% 0,03
|
|Riyal
|7,1689
|7,2049
|% 0,07
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.934
|1.934
|-0,30
|
|Altın Gr.
|1.676
|1.677
|-0,65
|
|Cumhuriyet
|11.207
|11.376
|-62,00
|
|Tam
|10.954
|11.044
|-38,00
|
|Yarım
|5.481
|5.548
|-19,00
|
|Çeyrek
|2.741
|2.774
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|23,56
|23,58
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|20,43
|20,46
|-0,11
|
|B. Petrol
|85,29
|85,29
|2,09
|
Seans Raporu
18:05
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17:58IZFAS
Yüzde -10.00 oranında düşüşle 11.07 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 358, 777 adet işlem
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17:57GSRAY
Yüzde -4.92 oranında düşüşle 12.36 lira fiyatla işlem gören hissede 29, 979, 058 adet işlem
-
17:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ENKAI, KRDMD, ASELS
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -56, 39 kaybederek (% -0.87 ) 6, 429
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ISMEN, AKYHO, VKFYO, CEMAS, KSTUR, FZLGY, ANSGR, MMCAS, YESIL, ERCB