***GZNMI*** GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor









***GZNMI*** GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi03.08.2023 - 31.07.2023 - 28.07.2023Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz paylarının ilk halka arzından elde ettiği gelire ilişkin izahname ve ekinde kamuya duyurulan fon kullanım yeri raporunda yer alan "Planlanan Şirket Satın Alımlarının Finansmanı" kaleminin içeriğinin değiştirilerek yeni şirket satın alınması yerine %100 bağlı ortaklık olarak kurulan şirketin sermaye ödemesinde kullanılmasına, "Planlanan Bilişim Yatırımları" kaleminin içeriğinin değiştirilerek bilişim hizmetlerinin Şirket bünyesinde kurulması yerine ilişkili tarafı Qtech Bilgi Teknolojileri A.Ş (Qtech)'den alınan hizmet bedelinin ödenmesine ve "İşletme Sermayesi İhtiyacının Fonlanması" kalemi için ayrılan tutarın değiştirilmesi ve Kurul Karar Organınca Şirketimizin Qtech'ten aldığı hizmetin ödemesini halka arz geliri ile yapmasının uygun bulunmaması durumunda bilişim yatırımlarına özgülenen tutarın işletme sermayesi harcamalarına kaydırılması için Sermaye Piyasası Kuruluna yaptığımız başvuru aşağıdaki şekilde sonuçlanmıştır.Talebimizin, "Planlanan Şirket Satın Alımlarının Finansmanı" kaleminin içeriğinin değiştirilerek yeni şirket satın alınması yerine %100 bağlı ortaklığımız Bizzcar Filo Kiralama Hiz. A.Ş'nin sermaye ödemesinde kullanılmasının olumlu karşılanmasına,Diğer taraftan, bilişim yatırımları ve işletme sermayesi ihtiyacının fonlanması ile ilgili taleplerimizin ise halka arz izahnamesinde yer alan fon kullanım raporunda belirtilen tutarda ve şekillerde yapılmasına karar verilmiştir.Sermaye Piyasası Kurulunun vermiş olduğu karar neticesinde fon kullanımı aşağıdaki şekilde gerçekleştirilecektir.- %50 ila %55'inin işletme sermayesi ihtiyacı çerçevesinde kullanılmasına,- %25 ila %30'unun bilişim yatırımlarında kullanılmasına,- %20 ila %25'inin bağlı ortaklığımız Bizzcar Filo Kiralama Hiz. A.Ş.'nin sermaye taahhüdü ödemesinde kullanılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1222106BIST