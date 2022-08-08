***GZNMI*** GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***GZNMI*** GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoMurat Kösen Muhasebe Müdürü m.kosen@gezinomi.comHayrettin Büyükizgi Yönetim Kurulu Üyesi h.buyukizgi@gezinomi.com Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 200595 - 916390Burak Dayıoğlu Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi 01.08.2022 0850 466 77 44 b.dayioglu@gezinomi.com Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 210082 - 912520http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1053099BIST