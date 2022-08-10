***GZNMI*** GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
10.08.2022 12:12
***GZNMI*** GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Bizzcar Filo Kiralama Hizmetleri Anonim Şirketi Rent-A Car ( Araç Kiralama) 100000000 80000000 TRY 80 Bağlı Ortaklık
Creastyle Expo Fuarcılık Hizmetleri Anonim Şirketi Fuar organizasyonu, yayıncılık ve reklamcılık 250000 250000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054061
BIST
15:122.800
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 15,31
|Açılış
|: 2.780
|
|Önceki Kapanış
|: 2.785
|
2.804
En Düşük
2.764
15:1217,9656
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0667
|Açılış
|: 17,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9800
|
17,9686
En Düşük
17,8497
15:1218,4303
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 0,1526
|Açılış
|: 18,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3900
|
18,4303
En Düşük
18,2578
15:121.035,14
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 1,52
|Açılış
|: 1.035,14
|
|Önceki Kapanış
|: 1.033,61
|
1.036,88
En Düşük
1.028,20
BIST En Aktif Hisseler15:10
|MGROS
|66,10
|383.059.870
|% 9,98
|
|ASUZU
|264,60
|196.090.508
|% 9,98
|
|OBASE
|18,57
|243.891.467
|% 9,95
|
|AYES
|32,92
|1.440.896
|% 9,95
|
|DOGUB
|5,32
|29.740.291
|% 9,92
|
|OLMK
|12,80
|13.678.191
|% -9,99
|
|TIRE
|22,04
|12.062.779
|% -9,97
|
|KOZAA
|26,98
|1.358.898.516
|% -9,95
|
|BRKO
|1,45
|3.375.177
|% -9,94
|
|KOZAL
|157,60
|1.477.995.209
|% -9,22
|
|THYAO
|59,10
|2.348.645.060
|% 0,85
|
|YKBNK
|5,33
|1.616.280.362
|% 1,72
|
|KOZAL
|157,60
|1.477.995.209
|% -9,22
|
|KOZAA
|26,98
|1.358.898.516
|% -9,95
|
|AKBNK
|9,74
|1.304.125.776
|% 2,74
|
|YKBNK
|5,33
|1.616.280.362
|% 1,72
|
|EKGYO
|3,54
|974.501.077
|% 2,31
|
|ZOREN
|2,73
|648.677.334
|% 5,41
|
|ODAS
|3,94
|901.358.276
|% -5,97
|
|TSKB
|3,36
|562.774.023
|% 3,38
|
|15:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9486
|17,9618
|% 0,35
|
|Euro
|18,4142
|18,4271
|% 0,82
|
|Sterlin
|21,6965
|21,8053
|% 0,60
|
|Frank
|18,8745
|18,9882
|% 0,88
|
|Riyal
|4,7625
|4,7864
|% 0,25
|
|15:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.791
|1.791
|-3,09
|
|Altın Gr.
|1.035
|1.035
|1,85
|
|Cumhuriyet
|6.897
|7.001
|-9,00
|
|Tam
|6.931
|6.985
|-12,00
|
|Yarım
|3.377
|3.415
|-6,00
|
|Çeyrek
|1.694
|1.707
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|20,41
|20,45
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|11,83
|11,85
|0,01
|
|B. Petrol
|94,96
|94,96
|-1,35
|