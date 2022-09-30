***GZNMI*** GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
30.09.2022 11:01
***GZNMI*** GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Elektronik Posta Adresi
E-posta
gezinomi@hs04.kep.tr
yatirimciiliskileri@gezinomi.com
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066288
BIST
12:193.138
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -8,62
|Açılış
|: 3.151
|
|Önceki Kapanış
|: 3.147
|
3.168
En Düşük
3.130
12:1918,5533
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0475
|Açılış
|: 18,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5200
|
18,5668
En Düşük
18,4676
12:1918,2279
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0705
|Açılış
|: 18,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0200
|
18,2931
En Düşük
18,1538
12:19996,62
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 8,69
|Açılış
|: 996,62
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|Önceki Kapanış
|: 987,93
|
998,55
En Düşük
987,42
BIST En Aktif Hisseler12:19
|BFREN
|1.529,40
|47.276.778
|% 10,00
|
|UZERB
|46,94
|811.733
|% 9,98
|
|ZOREN
|3,54
|310.393.898
|% 8,92
|
|CANTE
|127,90
|57.574.575
|% 7,93
|
|ARASE
|141,70
|78.528.929
|% 7,76
|
|CASA
|118,70
|173.183
|% -9,94
|
|BRKO
|1,87
|287.303
|% -9,66
|
|DIRIT
|3,22
|125.258
|% -7,74
|
|BASCM
|3,77
|24.920
|% -6,91
|
|AGYO
|5,89
|42.954.509
|% -5,76
|
|ISGYO
|6,37
|1.906.632.027
|% -4,21
|
|THYAO
|68,50
|1.243.622.526
|% -0,15
|
|SASA
|67,70
|1.000.524.582
|% 2,81
|
|VESTL
|39,36
|869.918.185
|% 4,35
|
|ALARK
|56,00
|842.912.225
|% -0,53
|
|ISGYO
|6,37
|1.906.632.027
|% -4,21
|
|ODAS
|6,19
|703.482.500
|% 4,21
|
|TSKB
|2,43
|262.512.733
|% -3,19
|
|EKGYO
|3,81
|373.002.313
|% -0,26
|
|ZOREN
|3,54
|310.393.898
|% 8,92
|
|12:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5506
|18,5533
|% 0,26
|
|Euro
|18,2139
|18,2279
|% 0,39
|
|Sterlin
|20,6740
|20,7777
|% 0,81
|
|Frank
|18,9264
|19,0405
|% 0,19
|
|Riyal
|4,9232
|4,9479
|% 0,30
|
|12:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.672
|1.672
|11,43
|
|Altın Gr.
|996
|996
|7,80
|
|Cumhuriyet
|6.633
|6.733
|53,00
|
|Tam
|6.665
|6.743
|11,00
|
|Yarım
|3.243
|3.297
|6,00
|
|Çeyrek
|1.626
|1.648
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|19,16
|19,19
|0,35
|
|Gümüş Gr.
|11,40
|11,42
|0,19
|
|B. Petrol
|88,25
|88,25
|1,07
|