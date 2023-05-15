***GZNMI*** GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***GZNMI*** GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriElektronik Posta AdresiE-postagezinomi@hs09.kep.tryatirimciiliskileri@gezinomi.comYönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviALİ ERCAN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Ekonomist 08.12.2015 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı Seramikq İç ve Dış Tic. A.Ş. (Ortak/Yönetim Kurulu Başkanı) - Qua Granite Hayal Yapı A.Ş. (Ortak/Yönetim Kurulu Başkanı) - Bien Dekorasyon Ve Yapı Ürünleri Tic. A.Ş (Yönetim Kurulu Başkanı) - Qua Concept Seramik Ticaret A.Ş. (Ortak/Yönetim Kurulu Başkanı) - Demireks Yapı Ürün. San. ve Tic. A.Ş. (Ortak/Yönetim Kurulu Başkanı) - Trio Seramik ve Yapı Ürün. Tic. A.Ş. (Ortak/Yönetim Kurulu Başkanı) - Quadrotech Makine ve Yedek Parça San. Tic. A.Ş. (Ortak/Yönetim Kurulu Başkanı) - Designex Dış Cephe İnş. Mim. Proje Hizm. San. Tic. A.Ş. (Ortak/Yönetim Kurulu Başkanı) - Evim E-Ticaret A.Ş.(Ortak/Yönetim Kurulu Başkanı) - Fly Express Turizm Tic. A.Ş. (Ortak/Yönetim Kurulu Başkanı) - Hayal Elektrikli Araçlar San. ve Tic. A.Ş. (Ortak/Yönetim Kurulu Başkanı) - Bien Faktoring A.Ş. (Ortak/Yönetim Kurulu Başkan Vekili/Genel Müdür) - Qua Trading A.Ş. (Ortak/Yönetim Kurulu Başkanı) - Smart Sağlık Ürün. Laboratuvar ve İlaç San. Tic. A.Ş. (Ortak/Yönetim Kurulu Başkanı) - Smart Bioteknoloji ve Sağlık Hizm. A.Ş. (Ortak/Yönetim Kurulu Başkanı) - Materıall Madencilik San. ve Ticaret A.Ş. (Ortak/Yönetim Kurulu Başkanı) - Akdeniz Ege Otelcilik ve Turizm İşlt. Tic. A.Ş. (Ortak/Yönetim Kurulu Başkanı) - Quasal Yönetim ve Dijital Hizmetler Danışmanlık A.Ş. (Ortak/Yönetim Kurulu Başkanı) - Qbuıld Yapı ve Ürünleri A.Ş (Ortak/Yönetim Kurulu Başkanı) - Majorca Granit İç ve Dış Ticaret A.Ş. (Ortak/Yönetim Kurulu Başkanı) - Q Yatırım Holding A.Ş (Ortak/Yönetim Kurulu Başkanı), SKY Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. (Ortak/Yönetim Kurulu Başkanı), Allbatross Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (Ortak/Yönetim Kurulu Başkanı), Demireks Seramik Ticaret A.Ş. (Ortak/Yönetim Kurulu Başkanı), Tile Space Yapı Ürünleri Ticaret A.Ş.(Ortak/Yönetim Kurulu Başkanı) - Bien Yapı Ürünleri Sanayi Turizm ve Tic. A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkan Vekili) Evet 60 A - B Bağımsız Üye Değil - -DENİZ SELEN KILIÇÖZGÜRLER Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomist 30.12.2021 İcrada Görevli - Evim E-Ticaret A.Ş. (evim.com) (Yönetim Kurulu Üyesi) - Bizzcar Filo Kiralama Hizmetleri A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi) Evet 0 - Bağımsız Üye Değil - -HAYRETTİN BÜYÜKİZGİ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomist 30.12.2021 İcrada Görevli Değil - Qua Granite Hayal Yapı ve Ürünleri A.Ş. (Kurumsal Finansman ve Yatırımcı İlişkileri Müdürü) - Allbatross Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkan Vekili) - Allbatross Portföy Yönetimi A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi) Evet 0 - Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi ÜyesiGÜROL GÜNDOĞAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yeminli Mali Müşavir 10.10.2022 İcrada Görevli Değil Tema Yeminli Mali Müşavirlik ve Denetim Ltd. Şti. (Ortak Yönetici) - A-1 YMM Ve Bağımsız Denetim A.Ş. (Sorumlu ortak) ? Tema Stratejik Yönetim, Denetim ve Danışmanlık (Ortak) Evet 0 Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1070346 Değerlendirilmedi Hayır Denetim Komitesi Başkanı-Riskin Erken Saptanması Komitesi ÜyesiEMRE KAVAKLI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomist 10.10.2022 İcrada Görevli Değil Özsu Balık Üretim A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi) Evet 0 Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1070346 Değerlendirilmedi Hayır Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı--Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı-Denetim Komitesi Üyesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1151276BIST