***GZNMI*** GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
03.10.2023 18:50
***GZNMI*** GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Bizzcar Filo Kiralama Hizmetleri Anonim Şirketi Rent-A Car ( Araç Kiralama) 100000000 80000000 TRY 80 Bağlı Ortaklık
Creastyle Expo Fuarcılık Hizmetleri Anonim Şirketi Fuar organizasyonu, yayıncılık ve reklamcılık 250000 250000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
Q Yatırım Bankacılık Anonim Şirketi Yatırım Bankacılığı 600000000 60000000 TRY 10 İştirak
Bizzhouse Otelcilik ve Turizm İşletmeleri Ticaret Anonim Şirketi Turistik Amaçlı Tesisler Yapmak, Yaptırtmak, işletmek, Kiralamak, Kiraya Vermek 200000 200000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
Allbatross Sigorta Anonim Şirketi Sigortacılık 435000000 152250000 TRY 35 İştirak
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1199222
BIST