***GZNMI*** GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiBizzcar Filo Kiralama Hizmetleri Anonim Şirketi Rent-A Car ( Araç Kiralama) 100000000 80000000 TRY 80 Bağlı OrtaklıkCreastyle Expo Fuarcılık Hizmetleri Anonim Şirketi Fuar organizasyonu, yayıncılık ve reklamcılık 250000 250000 TRY 100 Bağlı OrtaklıkQ Yatırım Bankacılık Anonim Şirketi Yatırım Bankacılığı 600000000 60000000 TRY 10 İştirakBizzhouse Otelcilik ve Turizm İşletmeleri Ticaret Anonim Şirketi Turistik Amaçlı Tesisler Yapmak, Yaptırtmak, işletmek, Kiralamak, Kiraya Vermek 200000 200000 TRY 100 Bağlı OrtaklıkAllbatross Sigorta Anonim Şirketi Sigortacılık 435000000 152250000 TRY 35 İştirakhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1199222BIST