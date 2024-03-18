***GZNMI*** GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***GZNMI*** GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviALİ ERCAN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Ekonomist 08.12.2015 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı Akdeniz Ege Otelcilik Ve Turizm İşletmeleri Tic. A.Ş. (Ortak), Allbatross Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (Ortak/Yönetim Kurulu Üyesi), Bien Dekorasyon Ve Yapı Ürünleri Tic. A.Ş. (Ortak/Yönetim Kurulu Başkanı), Demireks Seramik Ticaret A.Ş. (Ortak/Yönetim Kurulu Üyesi), Designex Dış Cephe İnşaat. Mimarlık Proje Hizmetleri San. Tic. A.Ş. (Ortak/Yönetim Kurulu Üyesi), Evim E-Ticaret A.Ş. (Ortak/Yönetim Kurulu Başkanı), Fly Express Turizm Tic. A.Ş. (Ortak), Qua Granite hayal Yapı Ürünleri A.Ş. (Ortak/Yönetim Kurulu Başkanı), 3H Seyahat Acentası Ticaret A.Ş. (Ortak), Qtech Bilgi Teknolojileri Anonim Şirketi (Ortak/Yönetim Kurulu Başkanı), Mako Dış Tic. A.Ş. (Ortak), Materıall Madencilik San. Ve Ticaret A.Ş. (Ortak), Q Yatırım Holding A.Ş (Ortak/Yönetim Kurulu Başkanı), Qbuıld Yapı Ve Ürünleri A.Ş (Ortak), Qua Concept Seramik Tic. A.Ş. (Ortak/Yönetim Kurulu Başkanı), Quadrotech Makine Ve Yedek Parça San. Tic. A.Ş. (Ortak/Yönetim Kurulu Başkanı), Quasal Yönetim Ve Dijital Hizmetler Danışmanlık A.Ş. (Ortak/Yönetim Kurulu Başkanı), Seramikq İç Ve Dış Tic. A.Ş. (Ortak/Yönetim Kurulu Başkanı), Allbatross Portfoy Yönetim Anonim Şirketi (Ortak/Yönetim Kurulu Başkanı), Smart Bioteknoloji Ve Sağlık Hizmetleri A.Ş. (Ortak), Smart Sağlık Ürünleri Laboratuvar Ve İlaç Sanayi Ticaret A.Ş. (Ortak), Tiiffany Ceramica Granit Dış Ticaret A.Ş. (Ortak/Yönetim Kurulu Başkanı), Tile Space Yapı Ürünleri Ticaret A.Ş. (Ortak/Yönetim Kurulu Başkanı), Trio Seramik Ve Yapı Ürün. Tic. A.Ş. (Ortak/Yönetim Kurulu Başkanı), Utm İnternet Reklam Sağlık Turizm Hizmetleri Ltd. Şti. (Ortak), Bien Finans Faktoring A.Ş. (Ortak/Yönetim Kurulu Başkanı), Bizzcar Filo Kiralama Hizmetleri Anonim Şirketi (Yönetim Kurulu Başkanı), Evim Mağazacılık Ve Yapı Ürünleri Ticaret A.Ş. (Ortak), Albatros Gayrimenkul Yatırım A.Ş. (Ortak/Yönetim Kurulu Başkanı), Q Yatırım Bankası Anonim Şirketi (Ortak/Yönetim Kurulu Başkanı), Tulpar Özel Güvenlik Ve Koruma Hizmetleri Anonim Şirketi (Ortak), Qart Yapı Mimarlık Dekorasyon Sanayi Ticaret Anonim Şirketi (Ortak), T Yapı Ürünleri Pazarlama Anonim Şirketi (Yönetim Kurulu Başkanı), Creastyle Expo Fuarcılık Hizmetleri Anonim Şirketi (Yönetim Kurulu Başkanı), Allbatross Sigorta A.Ş. (Ortak/Yönetim Kurulu Başkanı), Bien Yapı Ürünleri San. Turizm ve Ticaret A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkanı), Bien Trading Dış Ticaret A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkanı), Bien Banyo Ürünleri San. Ve Tic. A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkanı), Bahar Menkul Değerler Tic. A.Ş. (Ortak/Yönetim Kurulu Başkanı) Evet 60 A - B Bağımsız Üye Değil - -DENİZ SELEN KILIÇÖZGÜRLER Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomist 30.12.2021 İcrada Görevli - Evim E-Ticaret A.Ş. (evim.com) (Yönetim Kurulu Üyesi) - Bizzcar Filo Kiralama Hizmetleri A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi) Evet 0 - Bağımsız Üye Değil - -HAYRETTİN BÜYÜKİZGİ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomist 30.12.2021 İcrada Görevli Değil - Qua Granite Hayal Yapı ve Ürünleri A.Ş. (Kurumsal Finansman ve Yatırımcı İlişkileri Direktörü) - Allbatross Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkan Vekili) Evet 0 - Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi ÜyesiALİ TAŞDEMİR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomist 18.03.2024 İcrada Görevli Değil - - Evet 0 - Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1260001 Değerlendirildi Hayır Riskin Erken Saptanması Komitesi (Başkan), Kurumsal Yönetim Komitesi (Başkan), Denetim Komitesi (Üye)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1260003BIST