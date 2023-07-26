***GZNMI*** GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi









***GZNMI*** GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYeni İş İlişkisiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiYeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin NiteliğiTedarikçi (Supplier)Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret UnvanıFly Kıbrıs Hava YollarıVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki PayıVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payıİş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih26/07/2023Varsa Sözleşmenin Önemli KoşullarıYeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine EtkisiCiro ve Karlılığa Olumlu KatkıAçıklamalarGezinomi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yerli sermaye ile kurulan ilk özel hava yolu şirketi olan Fly Kıbrıs Hava Yolları ile online satış kanallarının yönetimini üzerine almak üzere 26.07.2023 tarihinde lansmanı yapılan iş anlaşması yapmıştır.16 Nisan 2023 tarihinde ilk seferini gerçekleştiren Fly Kıbrıs, halihazırda Lefkoşa Ercan Uluslararası Havalimanı'ndan İstanbul, Ankara, İzmir, Ordu – Giresun, Bodrum ve Trabzon'a direkt ve karşılıklı seferler gerçekleştirmektedir.Fly Kıbrıs Havayolları 156 ekonomi, 12 business class koltuğuyla haftanın her günü Türkiye'ye tarifeli seferler gerçekleştirmektedir. Fly Kıbrıs Hava Yolları'nın flykhy.com web sitesi üzerinden yapılan satışlar bu anlaşma sonucunda 31.12.2025 tarihine kadar Gezinomi'nin yönetimi ve aracılığıyla gerçekleştirilecektir. Gezinomi misafirleri, Fly Kıbrıs Hava Yolları uçuşları için biletlerini gezinomi.com ve Gezinomi acenteleri ve flykhy.com aracılığıyla satın alabileceklerdir.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1175422BIST