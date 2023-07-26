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***GZNMI*** GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi

26.07.2023 16:54
***GZNMI*** GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi


***GZNMI*** GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )

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Yeni İş İlişkisi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Tedarikçi (Supplier)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Fly Kıbrıs Hava Yolları
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
26/07/2023
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Ciro ve Karlılığa Olumlu Katkı
Açıklamalar

Gezinomi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yerli sermaye ile kurulan ilk özel hava yolu şirketi olan Fly Kıbrıs Hava Yolları ile online satış kanallarının yönetimini üzerine almak üzere 26.07.2023 tarihinde lansmanı yapılan iş anlaşması yapmıştır.
16 Nisan 2023 tarihinde ilk seferini gerçekleştiren Fly Kıbrıs, halihazırda Lefkoşa Ercan Uluslararası Havalimanı'ndan İstanbul, Ankara, İzmir, Ordu – Giresun, Bodrum ve Trabzon'a direkt ve karşılıklı seferler gerçekleştirmektedir.
Fly Kıbrıs Havayolları 156 ekonomi, 12 business class koltuğuyla haftanın her günü Türkiye'ye tarifeli seferler gerçekleştirmektedir. Fly Kıbrıs Hava Yolları'nın flykhy.com web sitesi üzerinden yapılan satışlar bu anlaşma sonucunda 31.12.2025 tarihine kadar Gezinomi'nin yönetimi ve aracılığıyla gerçekleştirilecektir. Gezinomi misafirleri, Fly Kıbrıs Hava Yolları uçuşları için biletlerini gezinomi.com ve Gezinomi acenteleri ve flykhy.com aracılığıyla satın alabileceklerdir.
Saygılarımızla,





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1175422


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