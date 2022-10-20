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***GZNMI*** GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri

20.10.2022 23:25
***GZNMI*** GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri


***GZNMI*** GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )

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Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("SPKn"), 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK") ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") Kurumsal Yönetim Tebliği'ne (II-17.1) uyum sağlanması amacıyla
Sn. Emre KAVAKLI ve Sn. Gürol GÜNDOĞAN'ın Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev almaları hususu 10.10.2022 tarihli ve 2022/40 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında ilk Genel Kurulda ortakların onayına sunulmak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak atanmışlardı. Bu atamaya bağlı olarak, 20.10.2022 tarihli ve 2022/41 sayılı Yönetim Kurulu kararıyla  
•  Yönetim kurulu üyelerimizden Ali Ercan ve Deniz Selen Kılıçözgürler'in icrada görevli olan üyeler olarak belirlenmesine Hayrettin Büyükizgi'nin icrada görevli olmayan üye olarak belirlenmesine, bağımsız üyeler Emre Kavaklı ve Gürol Gündoğan'nın icrada görevli olmayan üyeler olarak belirlenmesine,
•  Denetimden Sorumlu Komite'nin 2 üyeden oluşmasına, Başkanlığı'na Sn. Gürol GÜNDOĞAN ve üyeliğe Sn. Emre KAVAKLI'nın atanmasına,
•  Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin 2 üyeden oluşmasına, Başkanlığı'na Sn. Emre KAVAKLI ve üyeliğe Sn. Gürol GÜNDOĞAN'ın atanmasına,
•  Kurumsal Yönetim Komitesi'nin 3 üyeden oluşmasına, Başkanlığı'na Sn. Emre KAVAKLI, üyeliklere Sn. Hayrettin BÜYÜKİZGİ ve Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Sn. Burak DAYIOĞLU'nun atanmasına
•  Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesinin mevzuat ve Yönetim Kurulu kararı ile belirlenmiş olan görevlerinin Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine
karar verilmiştir. 
Denetimden Sorumlu Komite, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi'ne ilişkin görev ve çalışma esasları ekte yer almaktadır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073207


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