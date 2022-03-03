Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***GZNMI* *INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin

03.03.2022 17:06
***GZNMI* *INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının %


***GZNMI******INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim )

İlgili Şirketler [GZNMI]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Açıklamalar

     Gezinomi Seyahat Turizm Ticaret A.Ş. paylarının 1 – 2 Mart 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilen halka arzında satışa sunulan 10.000.000 TL nominal değerli payların %5'inden fazlasını alan yatırımcılara ilişkin bilgi aşağıdaki tabloda yer almakta olup, açıklama ekinde yer alan dokümanda ihraç nominal adedi düzeltilerek yeniden açıklanmıştır.
Saygılarımızla.
İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 

Bildirim İçeriği

Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler

Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler
Adı veya Unvanı Satın Alınan Nominal Tutar (TL) Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının Nominal Tutarına Oranı (%) Faaliyet Konusu Faaliyet Gösterdiği Ülke Sermaye Piyasası Aracının Alım Amacı
RUBELLIUS CAPITAL AG 980.000 % 9,8 Yatırım Şirketi İsviçre Kendi Nam/Hesabına




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1006872


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:052.023
Değişim :  1,87% |  37,20
Açılış :  2.009  
Önceki Kapanış :  1.986  
En Yüksek
2.047 En Düşük
2.009
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ASUZU 45,12 44.897.975 % 10,00  
PKENT 374,00 21.122.104 % 10,00  
KOZAL 128,90 1.153.549.177 % 9,98  
KOZAA 21,96 516.438.403 % 9,96  
IPEKE 14,92 167.663.017 % 9,95  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 14,1197 14,1324 % 0,30  
Euro 15,6209 15,6884 % -0,13  
Sterlin 18,7856 18,8798 % -0,19  
Frank 15,2739 15,3659 % 0,18  
Riyal 3,7491 3,7679 % 0,13  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.926 1.927 1,13  
Altın Gr. 874 874 1,82  
Cumhuriyet 5.812 5.900 -4,00  
Tam 5.792 5.938 12,04  
Yarım 2.799 2.873 5,82  
Çeyrek 1.404 1.436 2,91  
Gümüş.Ons 25,03 25,06 -0,23  
Gümüş Gr. 11,35 11,37 -0,08  
B. Petrol 112 112 -0,52  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru