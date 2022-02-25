***GZNMI* *INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)









***GZNMI******INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )İlgili Şirketler [GZNMI]İlgili Fonlar []TürkçeİzahnameYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarGezinomi Seyahat Turizm Ticaret A.Ş.'nin İlk 10 Müşteri ve Tedarikçilerine İlişkin Bilgiler, 2020 Yılı Mali Performans Garantisine İlişkin Taahhüt, İlişkili Taraflar Tarafından Şirketin Faaliyet Konusunda Faaliyet Gösterilmeyeceği Hususuna İlişkin Gezinomi'nin Yönetim Kurulu Kararı ve Şirketin Pay Sahibi Ali Ercan'ın Taahhütnamesi ekte yer almakta olup, aynı zamanda şirketin https://www.gezinomi.com/yatirimci-iliskileri sitesinden de erişilebilir.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004829BIST