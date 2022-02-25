***GZNMI* *INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)
25.02.2022 19:42
***GZNMI******INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )
İlgili Şirketler [GZNMI]
İlgili Fonlar []
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Gezinomi Seyahat Turizm Ticaret A.Ş.'nin İlk 10 Müşteri ve Tedarikçilerine İlişkin Bilgiler, 2020 Yılı Mali Performans Garantisine İlişkin Taahhüt, İlişkili Taraflar Tarafından Şirketin Faaliyet Konusunda Faaliyet Gösterilmeyeceği Hususuna İlişkin Gezinomi'nin Yönetim Kurulu Kararı ve Şirketin Pay Sahibi Ali Ercan'ın Taahhütnamesi ekte yer almakta olup, aynı zamanda şirketin https://www.gezinomi.com/yatirimci-iliskileri sitesinden de erişilebilir.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004829
BIST
18:051.952
En Yüksek
|Değişim
|: 5,46%
|| 101,02
|Açılış
|: 1.883
|
|Önceki Kapanış
|: 1.851
|
1.965
En Düşük
1.866
18:0513,9086
En Yüksek
|Değişim
|: -0,82%
|| -0,1144
|Açılış
|: 13,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 14,4700
|
14,1558
En Düşük
13,7491
18:0515,7343
En Yüksek
|Değişim
|: -0,70%
|| -0,1112
|Açılış
|: 15,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1400
|
15,9186
En Düşük
15,4519
18:05841,90
En Yüksek
|Değişim
|: -1,57%
|| -13,41
|Açılış
|: 841,90
|
|Önceki Kapanış
|: 855,30
|
871,08
En Düşük
837,21
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ATSYH
|16,17
|1.339.277
|% 10,00
|
|TURGG
|178,20
|21.002.306
|% 10,00
|
|KERVN
|0,66
|1.348.074
|% 10,00
|
|BAGFS
|12,43
|24.202.748
|% 10,00
|
|PENTA
|297,00
|18.599.328
|% 10,00
|
|ARMDA
|60,00
|4.009.018
|% -5,44
|
|KLGYO
|0,88
|179.379.065
|% -4,35
|
|IHEVA
|1,08
|29.282.114
|% -2,70
|
|ANHYT
|13,85
|10.348.422
|% -2,19
|
|ORCAY
|21,50
|16.560.897
|% -2,01
|
|THYAO
|27,30
|6.630.300.009
|% 7,99
|
|EREGL
|31,16
|3.240.369.203
|% 7,15
|
|KRDMD
|11,32
|1.814.429.586
|% 7,30
|
|GARAN
|11,38
|1.632.776.614
|% 3,36
|
|YKBNK
|3,67
|1.216.433.917
|% 3,97
|
|YKBNK
|3,67
|1.216.433.917
|% 3,97
|
|EKGYO
|2,04
|650.487.256
|% 2,51
|
|THYAO
|27,30
|6.630.300.009
|% 7,99
|
|KLGYO
|0,88
|179.379.065
|% -4,35
|
|HUNER
|2,67
|492.608.612
|% 0,38
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8934
|13,9086
|% -0,82
|
|Euro
|15,6904
|15,7343
|% -0,70
|
|Sterlin
|18,5681
|18,6613
|% -0,77
|
|Frank
|14,9146
|15,0044
|% -1,16
|
|Riyal
|3,6902
|3,7087
|% -0,93
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.885
|1.885
|-12,58
|
|Altın Gr.
|841
|841
|-13,99
|
|Cumhuriyet
|5.619
|5.704
|-466,00
|
|Tam
|5.596
|5.742
|-463,92
|
|Yarım
|2.705
|2.778
|-224,42
|
|Çeyrek
|1.357
|1.389
|-112,20
|
|Gümüş.Ons
|23,91
|23,94
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|10,70
|10,71
|-0,16
|
|B. Petrol
|93,84
|93,84
|-1,58
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59ESEN
Yüzde 9.94 oranında artışla 30.08 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 140, 492 adet işlem
-
17:58ASELS
Yüzde 8.99 oranında artışla 20.60 lira fiyatla işlem gören hissede 44, 846, 848 adet işlem
-
17:57XU100
Endeks 1, 961 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 5, 92 üstünde . İşlem hacmi 32, 943.00 milyon TL de
-
17:57TOASO
Yüzde 9.35 oranında artışla 80.70 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 539, 413 adet işlem
-
17:56VERTU
Yüzde 9.93 oranında artışla 24.80 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 848, 728 adet işlem