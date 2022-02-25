Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***GZNMI* *INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)

25.02.2022 19:42
***GZNMI* *INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)


***GZNMI******INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )

İlgili Şirketler [GZNMI]
İlgili Fonlar []
Türkçe
İzahname

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

   Gezinomi Seyahat Turizm Ticaret A.Ş.'nin İlk 10 Müşteri ve Tedarikçilerine İlişkin Bilgiler, 2020 Yılı Mali Performans Garantisine İlişkin Taahhüt, İlişkili Taraflar Tarafından Şirketin Faaliyet Konusunda Faaliyet Gösterilmeyeceği Hususuna İlişkin Gezinomi'nin Yönetim Kurulu Kararı ve Şirketin Pay Sahibi Ali Ercan'ın Taahhütnamesi ekte yer almakta olup, aynı zamanda şirketin https://www.gezinomi.com/yatirimci-iliskileri sitesinden de erişilebilir. 
Saygılarımızla.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004829


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.952
Değişim :  5,46% |  101,02
Açılış :  1.883  
Önceki Kapanış :  1.851  
En Yüksek
1.965 En Düşük
1.866
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ATSYH 16,17 1.339.277 % 10,00  
TURGG 178,20 21.002.306 % 10,00  
KERVN 0,66 1.348.074 % 10,00  
BAGFS 12,43 24.202.748 % 10,00  
PENTA 297,00 18.599.328 % 10,00  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 13,8934 13,9086 % -0,82  
Euro 15,6904 15,7343 % -0,70  
Sterlin 18,5681 18,6613 % -0,77  
Frank 14,9146 15,0044 % -1,16  
Riyal 3,6902 3,7087 % -0,93  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.885 1.885 -12,58  
Altın Gr. 841 841 -13,99  
Cumhuriyet 5.619 5.704 -466,00  
Tam 5.596 5.742 -463,92  
Yarım 2.705 2.778 -224,42  
Çeyrek 1.357 1.389 -112,20  
Gümüş.Ons 23,91 23,94 -0,22  
Gümüş Gr. 10,70 10,71 -0,16  
B. Petrol 93,84 93,84 -1,58  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru