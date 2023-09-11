***GZNMI* *IYF* *INFO*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından
11.09.2023 09:40
***GZNMI******IYF******INFO*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Gezinomi Seyahat Turizm Ticaret A.Ş.'nin Fiyat Tespit Raporu'na ilişkin 3. Analist Raporu ekte yer almaktadır. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1193588
BIST
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11:598.357
En Düşük
|Değişim
|: 0,38%
|| 31,95
|Açılış
|: 8.386
|
|Önceki Kapanış
|: 8.325
|
8.313
En Yüksek
8.404
11:5926,8733
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0368
|Açılış
|: 26,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 26,8200
|
26,9220
En Düşük
26,5487
11:5928,8439
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,1143
|Açılış
|: 28,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,7000
|
28,9630
En Düşük
28,4397
11:591.665,14
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 9,21
|Açılış
|: 1.665,14
|
|Önceki Kapanış
|: 1.655,92
|
1.668,38
En Düşük
1.637,43
BIST En Aktif Hisseler11:57
|BOSSA
|11,66
|71.595.171
|% 10,00
|
|RYGYO
|23,76
|91.413.755
|% 10,00
|
|QNBFL
|336,70
|468.686
|% 10,00
|
|ISBTR
|136.171,20
|4.357.478
|% 10,00
|
|SUMAS
|169,40
|378.270
|% 10,00
|
|OFSYM
|91,80
|193.932.436
|% -10,00
|
|TATEN
|72,60
|483.608.540
|% -9,98
|
|ULAS
|20,82
|961.030
|% -8,68
|
|ONCSM
|219,40
|43.637.097
|% -7,43
|
|BYDNR
|53,80
|175.715.648
|% -7,24
|
|KOZAL
|33,06
|4.210.566.148
|% 6,92
|
|THYAO
|241,60
|2.552.564.222
|% -0,70
|
|ISCTR
|23,82
|2.383.610.590
|% -3,56
|
|KZGYO
|48,80
|1.864.210.565
|% 9,96
|
|YKBNK
|16,90
|1.858.098.128
|% -2,09
|
|ZOREN
|5,24
|1.655.686.446
|% 2,95
|
|EKGYO
|9,57
|1.344.663.905
|% 0,95
|
|KOZAL
|33,06
|4.210.566.148
|% 6,92
|
|KLGYO
|3,41
|437.795.268
|% 2,10
|
|SKBNK
|5,70
|740.623.960
|% 3,26
|
|11:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,8677
|26,8741
|% 0,14
|
|Euro
|28,8265
|28,8399
|% 0,38
|
|Sterlin
|33,5342
|33,7023
|% 0,52
|
|Frank
|30,0146
|30,1954
|% 0,28
|
|Riyal
|7,1463
|7,1822
|% 0,18
|
|11:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.928
|1.928
|8,80
|
|Altın Gr.
|1.664
|1.664
|8,34
|
|Cumhuriyet
|11.278
|11.449
|-1,00
|
|Tam
|11.073
|11.165
|56,00
|
|Yarım
|5.554
|5.606
|30,00
|
|Çeyrek
|2.768
|2.803
|15,00
|
|Gümüş.Ons
|23,18
|23,22
|0,28
|
|Gümüş Gr.
|19,99
|20,02
|0,22
|
|B. Petrol
|90,27
|90,27
|-0,38
|
Seans Raporu
11:57
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