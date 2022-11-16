***GZNMI*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
16.11.2022 09:16
***GZNMI*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler GZNMI
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Ali Ercan tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1080204
BIST
10:344.711
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
|| 54,04
|Açılış
|: 4.702
|
|Önceki Kapanış
|: 4.657
|
4.721
En Düşük
4.677
10:3418,6131
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0116
|Açılış
|: 18,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,6430
En Düşük
18,5685
10:3419,3459
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0745
|Açılış
|: 19,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 19,2300
|
19,3790
En Düşük
19,2248
10:341.061,68
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -1,80
|Açılış
|: 1.061,49
|
|Önceki Kapanış
|: 1.063,48
|
1.066,10
En Düşük
1.059,11
BIST En Aktif Hisseler10:33
|ALBRK
|3,08
|207.128.840
|% 10,00
|
|BRLSM
|24,44
|73.872.707
|% 9,99
|
|YEOTK
|109,20
|60.568.482
|% 9,97
|
|MIATK
|143,40
|14.697.353
|% 9,97
|
|SMRTG
|141,60
|31.868.638
|% 9,94
|
|KIMMR
|7,93
|6.968.386
|% -5,03
|
|SNGYO
|3,26
|72.360.930
|% -4,96
|
|ULAS
|6,75
|738.659
|% -4,93
|
|VERTU
|31,06
|10.883.018
|% -4,90
|
|DOCO
|1.596,00
|22.942.362
|% -4,43
|
|ODAS
|11,98
|577.669.291
|% -2,76
|
|KONTR
|215,20
|536.763.989
|% 9,80
|
|PGSUS
|378,90
|196.463.365
|% -0,29
|
|ENJSA
|26,78
|172.203.594
|% -2,33
|
|AGESA
|36,24
|151.110.907
|% 5,47
|
|ASELS
|41,08
|607.044.259
|% -0,15
|
|AGESA
|36,24
|151.110.907
|% 5,47
|
|ARSAN
|8,07
|6.624.682
|% 0,37
|
|ARENA
|16,44
|6.069.841
|% -1,02
|
|AGHOL
|90,25
|19.776.302
|% 0,78
|
|10:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6076
|18,6142
|% 0,07
|
|Euro
|19,3346
|19,3463
|% 0,39
|
|Sterlin
|21,9929
|22,1032
|% -0,03
|
|Frank
|19,6173
|19,7354
|% -0,05
|
|Riyal
|4,9363
|4,9611
|% 0,03
|
|10:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.773
|1.773
|-5,14
|
|Altın Gr.
|1.060
|1.061
|-2,97
|
|Cumhuriyet
|7.086
|7.193
|72,00
|
|Tam
|7.041
|7.163
|-32,00
|
|Yarım
|3.420
|3.502
|-15,00
|
|Çeyrek
|1.710
|1.750
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|21,52
|21,55
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|12,89
|12,91
|-0,01
|
|B. Petrol
|93,04
|93,04
|-0,82
|