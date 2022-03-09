***GZNMI* *ULH* *UNP* *UGL*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
09.03.2022 15:43
***GZNMI******ULH******UNP******UGL*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
İlgili Şirketler [GZNMI]
İlgili Fonlar [ULH, UGL]
Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008709
BIST
16:362.045
En Yüksek
|Değişim
|: 1,69%
|| 34,02
|Açılış
|: 2.036
|
|Önceki Kapanış
|: 2.011
|
2.055
En Düşük
2.031
16:3614,6747
En Yüksek
|Değişim
|: 1,55%
|| 0,2241
|Açılış
|: 14,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 14,5300
|
14,6802
En Düşük
14,4349
16:3616,1807
En Yüksek
|Değişim
|: 2,38%
|| 0,3763
|Açılış
|: 16,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8600
|
16,1906
En Düşük
15,7698
16:36939,96
En Yüksek
|Değişim
|: -1,47%
|| -14,06
|Açılış
|: 941,12
|
|Önceki Kapanış
|: 954,01
|
965,22
En Düşük
938,69
BIST En Aktif Hisseler16:36
|GZNMI
|16,94
|404.629
|% 10,00
|
|ISGYO
|8,27
|289.362.937
|% 9,97
|
|SASA
|55,80
|2.266.314.990
|% 9,95
|
|GRSEL
|9,07
|431.052
|% 9,94
|
|AVOD
|1,89
|91.877.048
|% 9,88
|
|ALMAD
|1,53
|933.776
|% -10,00
|
|ISBTR
|60.000,00
|364.000
|% -6,25
|
|RYSAS
|4,33
|14.219.860
|% -5,46
|
|SERVE
|16,07
|289.090
|% -5,41
|
|EUHOL
|2,79
|19.200.358
|% -5,10
|
|THYAO
|26,06
|4.492.431.787
|% 3,00
|
|KRDMD
|14,48
|2.935.360.788
|% -0,75
|
|SASA
|55,80
|2.266.314.990
|% 9,95
|
|KOZAL
|140,80
|1.843.272.689
|% -2,63
|
|SISE
|13,22
|1.601.113.137
|% 2,40
|
|YKBNK
|3,73
|802.298.152
|% 3,04
|
|KRDMD
|14,48
|2.935.360.788
|% -0,75
|
|ODAS
|1,50
|281.470.745
|% 5,63
|
|DOHOL
|3,08
|526.208.328
|% 6,57
|
|THYAO
|26,06
|4.492.431.787
|% 3,00
|
|16:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6678
|14,6747
|% 1,55
|
|Euro
|16,1578
|16,1807
|% 2,38
|
|Sterlin
|19,2297
|19,3262
|% 1,82
|
|Frank
|15,7433
|15,8381
|% 1,56
|
|Riyal
|3,8988
|3,9183
|% 1,47
|
|16:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.996
|1.997
|-54,53
|
|Altın Gr.
|942
|942
|-12,04
|
|Cumhuriyet
|6.244
|6.338
|-5,00
|
|Tam
|6.219
|6.379
|2,27
|
|Yarım
|3.006
|3.086
|1,10
|
|Çeyrek
|1.508
|1.543
|0,54
|
|Gümüş.Ons
|26,00
|26,03
|-0,43
|
|Gümüş Gr.
|12,29
|12,31
|0,01
|
|B. Petrol
|123
|123
|-4,64
|
Seans Raporu
16:36
daha fazla
-
16:50XU100
Endeks 2, 046 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 71 üstünde . İşlem hacmi 30, 876.00 milyon TL de
-
16:50BLCYT
Yüzde 5.41 oranında artışla 14.22 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 211, 672 adet işlem
-
16:49TRGYO
Yüzde 5.07 oranında artışla 6.42 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 387, 217 adet işlem
-
16:48TKFEN
Yüzde 5.14 oranında artışla 18.83 lira fiyatla işlem gören hissede 20, 452, 144 adet işlem
-
16:47AVGYO
Yüzde 4.98 oranında artışla 2.74 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 243, 080 adet işlem