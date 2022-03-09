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***GZNMI* *ULH* *UNP* *UGL*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi

09.03.2022 15:43
***GZNMI* *ULH* *UNP* *UGL*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi


***GZNMI******ULH******UNP******UGL*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )

İlgili Şirketler [GZNMI]
İlgili Fonlar [ULH, UGL]
Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
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Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Pay Alım Satım Bilgileri

Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır. 

Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008709


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BIST En Aktif Hisseler16:36
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
GZNMI 16,94 404.629 % 10,00  
ISGYO 8,27 289.362.937 % 9,97  
SASA 55,80 2.266.314.990 % 9,95  
GRSEL 9,07 431.052 % 9,94  
AVOD 1,89 91.877.048 % 9,88  
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16:36 Alış Satış %  
Dolar 14,6678 14,6747 % 1,55  
Euro 16,1578 16,1807 % 2,38  
Sterlin 19,2297 19,3262 % 1,82  
Frank 15,7433 15,8381 % 1,56  
Riyal 3,8988 3,9183 % 1,47  
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16:36 Alış Satış %  
Altın Ons 1.996 1.997 -54,53  
Altın Gr. 942 942 -12,04  
Cumhuriyet 6.244 6.338 -5,00  
Tam 6.219 6.379 2,27  
Yarım 3.006 3.086 1,10  
Çeyrek 1.508 1.543 0,54  
Gümüş.Ons 26,00 26,03 -0,43  
Gümüş Gr. 12,29 12,31 0,01  
B. Petrol 123 123 -4,64  
Seans Raporu 16:36
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