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***HALKB* *AKTIF* *GARAN* *ISMEN* *QNBFL* *AKBNK* *VAKBN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/

30.06.2020 16:16
GÜNCEL HABERLER



***HALKB******AKTIF******GARAN******ISMEN******QNBFL******AKBNK******VAKBN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )

Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler AKTIF, AKBNK, GARAN, ISMEN, QNBFL, HALKB, VAKBN

Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. AFBN TRPAK2E62016 VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMET 30/06/2020 İtfa
AKBANK T.A.Ş. AKBNK TRFAKBK620U8 FİNANSMAN BONOSU 30/06/2020 İtfa
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TR0GRAN01A50 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 30/06/2020 İtfa
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TR0GRAN01A50 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 30/06/2020 Kupon\Getiri Ödeme
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TRFGRAN62067 FİNANSMAN BONOSU 30/06/2020 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD03KM1 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 30/06/2020 İtfa
QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. QNBFL TRFFFKR92012 FİNANSMAN BONOSU 30/06/2020 Kupon\Getiri Ödeme
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. THLBN TRFTHAL620B2 FİNANSMAN BONOSU 30/06/2020 İtfa
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. THLBN TRSTHAL62811 SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARACI 30/06/2020 Kupon\Getiri Ödeme
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. VAKBN TRFVKFB92013 FİNANSMAN BONOSU 30/06/2020 Kupon\Getiri Ödeme

Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853495


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
VKFYO 3,30 14.308.976 % 10,00  
KRDMA 4,18 104.045.211 % 10,00  
AKMGY 36,30 4.742.256 % 10,00  
AYEN 5,51 193.862.077 % 9,98  
AKGUV 3,20 42.430.036 % 9,97  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,4336 8,4759 % 0,32  
Frank 7,1931 7,2365 % 0,21  
Riyal 1,8222 1,8313 % -0,01  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.777 1.777 4,35  
Altın Gr. 391 391 0,16  
Cumhuriyet 2.530 2.548 -2,30  
Tam 2.604 2.615 -2,40  
Yarım 1.265 1.279 -1,20  
Çeyrek 632 640 -0,60  
Gümüş.Ons 17,99 18,02 0,16  
Gümüş Gr. 3,96 3,97 0,03  
B. Petrol 41,39 41,39 -0,48  
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