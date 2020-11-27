Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***HALKB* *AKTIF* *GARAN* *QNBFB* *EREGL* *OYYAT* *BRKT* *MPARK* *AKBNK* *YKFKT*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant

27.11.2020 17:35



***HALKB******AKTIF******GARAN******QNBFB******EREGL******OYYAT******BRKT******MPARK******AKBNK******YKFKT*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )

Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler AKTIF, AKBNK, BRKT, EREGL, GARAN, MPARK, OYYAT, QNBFB, HALKB, YKFKT

Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. AFBN TRSAKYB72153 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 27/11/2020 Kupon\Getiri Ödeme
AKBANK T.A.Ş. AKBNK TRFAKBKA2083 FİNANSMAN BONOSU 27/11/2020 Kupon\Getiri Ödeme
BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKT12114 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 27/11/2020 Kupon\Getiri Ödeme
BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKTK2036 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 27/11/2020 İtfa
BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKTK2036 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 27/11/2020 Kupon\Getiri Ödeme
BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKTK2069 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 27/11/2020 İtfa
BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKTK2069 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 27/11/2020 Kupon\Getiri Ödeme
EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. EREGL TRSERGL52117 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 27/11/2020 Kupon\Getiri Ödeme
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TRFGRAN32128 FİNANSMAN BONOSU 27/11/2020 Kupon\Getiri Ödeme
MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş. MPARK TRSMLPC42114 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 27/11/2020 Kupon\Getiri Ödeme
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. OYYAT TRFOYMDK2010 FİNANSMAN BONOSU 27/11/2020 İtfa
QNB FİNANSBANK A.Ş. QNBFB TRFFNBKK2034 FİNANSMAN BONOSU 27/11/2020 İtfa
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. THLBN TRFTHALK2051 FİNANSMAN BONOSU 27/11/2020 İtfa
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. THLBN TRSTHALE2716 SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARACI 27/11/2020 Kupon\Getiri Ödeme
YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş. YKFKT TRFYAKFK2016 FİNANSMAN BONOSU 27/11/2020 İtfa
TCMB TRD280521F10 DÖVİZLİ HAZİNE KİRA SERTİFİKASI 27/11/2020 Kupon\Getiri Ödeme
TCMB TRT280521F12 DÖVİZLİ HAZİNE İÇ BORÇLANMA SENEDİ 27/11/2020 Kupon\Getiri Ödeme
TCMB TRT280521F20 DÖVİZLİ HAZİNE İÇ BORÇLANMA SENEDİ 27/11/2020 Kupon\Getiri Ödeme

Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890346


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.329
Değişim :  -1,03% |  -13,76
Açılış :  1.348  
Önceki Kapanış :  1.342  
En Yüksek
1.352 En Düşük
1.325
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
EUYO 4,95 3.680.764 % 10,00  
AKCNS 15,18 58.674.487 % 10,00  
SEYKM 18,70 14.604.345 % 10,00  
SAFKR 13,87 34.267.095 % 9,99  
TKNSA 11,03 11.150.227 % 9,97  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,8089 7,8100 % -0,78  
Euro 9,3345 9,3472 % -0,43  
Sterlin 10,3690 10,4210 % -1,05  
Frank 8,6013 8,6531 % -0,52  
Riyal 2,0778 2,0882 % -0,68  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.785 1.785 -24,07  
Altın Gr. 448 449 -9,48  
Cumhuriyet 2.983 3.028 -74,00  
Tam 2.971 3.050 -70,08  
Yarım 1.436 1.475 -33,90  
Çeyrek 720 738 -16,95  
Gümüş.Ons 22,60 22,64 -0,70  
Gümüş Gr. 5,68 5,69 -0,21  
B. Petrol 48,05 48,05 0,26  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru