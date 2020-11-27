***HALKB* *AKTIF* *GARAN* *QNBFB* *EREGL* *OYYAT* *BRKT* *MPARK* *AKBNK* *YKFKT*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant









***HALKB******AKTIF******GARAN******QNBFB******EREGL******OYYAT******BRKT******MPARK******AKBNK******YKFKT*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleriİlgili Şirketler AKTIF, AKBNK, BRKT, EREGL, GARAN, MPARK, OYYAT, QNBFB, HALKB, YKFKTMerkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem TürüAKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. AFBN TRSAKYB72153 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 27/11/2020 Kupon\Getiri ÖdemeAKBANK T.A.Ş. AKBNK TRFAKBKA2083 FİNANSMAN BONOSU 27/11/2020 Kupon\Getiri ÖdemeBEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKT12114 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 27/11/2020 Kupon\Getiri ÖdemeBEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKTK2036 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 27/11/2020 İtfaBEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKTK2036 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 27/11/2020 Kupon\Getiri ÖdemeBEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKTK2069 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 27/11/2020 İtfaBEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKTK2069 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 27/11/2020 Kupon\Getiri ÖdemeEREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. EREGL TRSERGL52117 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 27/11/2020 Kupon\Getiri ÖdemeTÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TRFGRAN32128 FİNANSMAN BONOSU 27/11/2020 Kupon\Getiri ÖdemeMLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş. MPARK TRSMLPC42114 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 27/11/2020 Kupon\Getiri ÖdemeOYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. OYYAT TRFOYMDK2010 FİNANSMAN BONOSU 27/11/2020 İtfaQNB FİNANSBANK A.Ş. QNBFB TRFFNBKK2034 FİNANSMAN BONOSU 27/11/2020 İtfaTÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. THLBN TRFTHALK2051 FİNANSMAN BONOSU 27/11/2020 İtfaTÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. THLBN TRSTHALE2716 SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARACI 27/11/2020 Kupon\Getiri ÖdemeYAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş. YKFKT TRFYAKFK2016 FİNANSMAN BONOSU 27/11/2020 İtfaTCMB TRD280521F10 DÖVİZLİ HAZİNE KİRA SERTİFİKASI 27/11/2020 Kupon\Getiri ÖdemeTCMB TRT280521F12 DÖVİZLİ HAZİNE İÇ BORÇLANMA SENEDİ 27/11/2020 Kupon\Getiri ÖdemeTCMB TRT280521F20 DÖVİZLİ HAZİNE İÇ BORÇLANMA SENEDİ 27/11/2020 Kupon\Getiri ÖdemeBilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890346BIST