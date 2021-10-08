***HALKB* *ALNTF* *ALNUS* *MBFTR* *VAKFA* *QNBFB* *SEKFA* *YKBNK* *INFO* *CAGFA* *VAKBN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının









***HALKB******ALNTF******ALNUS******MBFTR******VAKFA******QNBFB******SEKFA******YKBNK******INFO******CAGFA******VAKBN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )İlgili Şirketler [MBFTR, HALKB, CAGFA, INFO, ALNTF, QNBFB, VAKBN, ALNUS, YKBNK, VAKFA, SEKFA]İlgili Fonlar []İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi- Mercedes-Benz Finansman Türk A.Ş. MBFTR Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFMCBFE2215 250.000.000 07.10.2021 06.10.2022 12.10.2021- Türkiye Halk Bankası A.Ş. HALKB Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFTHALA2129 500.000.000 08.10.2021 17.12.2021 12.10.2021- Çağdaş Faktoring A.Ş. CAGFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFCGDF22212 25.000.000 08.10.2021 11.02.2022 12.10.2021- İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. INFO Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFINFM12217 50.000.000 08.10.2021 07.01.2022 12.10.2021- Alternatifbank A.Ş. ALNTF Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFALNF22215 175.000.000 08.10.2021 03.02.2022 12.10.2021- QNB Finansbank A.Ş. QNBFB Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFFNBK42239 349.000.000 08.10.2021 15.04.2022 12.10.2021- Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. VAKBN Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFVKFBA2168 1.324.465.329 08.10.2021 03.12.2021 12.10.2021- Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ALNUS Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFSRMD12212 40.000.000 08.10.2021 14.01.2022 12.10.2021- Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. YKBNK Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFYKBK12213 759.200.000 08.10.2021 07.01.2022 12.10.2021- Vakıf Faktoring A.Ş. VAKFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFVFAS12214 100.000.000 08.10.2021 06.01.2022 12.10.2021- Şeker Faktoring A.Ş. SEKFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFSKFH12212 15.980.700 08.10.2021 07.01.2022 12.10.2021İlgili Şirketler [MBFTR, HALKB, CAGFA, INFO, ALNTF, QNBFB, VAKBN, ALNUS, YKBNK, VAKFA, SEKFA]İlgili Fonlar []TürkçeBorçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye BaşlamasıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaBorçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968943BIST