***HALKB* *ALNTF* *GARAN* *ZOREN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme
09.04.2020 17:24
***HALKB******ALNTF******GARAN******ZOREN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )
Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler ALNTF, GARAN, HALKB, ZOREN
Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
ALTERNATİFBANK A.Ş. ALNTF TRFALNF42015 FİNANSMAN BONOSU 09/04/2020 İtfa
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TR0GRAN018J6 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 09/04/2020 İtfa
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TR0GRAN018J6 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 09/04/2020 Kupon\Getiri Ödeme
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. THLBN TRFTHAL42042 FİNANSMAN BONOSU 09/04/2020 İtfa
ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ZOREN TRSZORNA2035 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 09/04/2020 Kupon\Getiri Ödeme
Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836975
BIST
18:0595.834
En Yüksek
|Değişim
|: 2,80%
|| 2.609,22
|Açılış
|: 94.275
|
|Önceki Kapanış
|: 93.225
|
95.834
En Düşük
93.629
18:056,6527
En Yüksek
|Değişim
|: -1,75%
|| -0,1187
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7935
En Düşük
6,6211
18:057,2874
En Yüksek
|Değişim
|: -1,12%
|| -0,0827
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,3882
En Düşük
7,2488
18:05359,09
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,96
|Açılış
|: 359,09
|
|Önceki Kapanış
|: 358,13
|
362,37
En Düşük
357,77
BIST En Aktif Hisseler
|TSPOR
|4,07
|505.105.961
|% 10,00
|
|CELHA
|8,14
|4.913.032
|% 10,00
|
|DOCO
|347,60
|66.341.402
|% 10,00
|
|LINK
|26,62
|9.027.413
|% 10,00
|
|BURVA
|17,93
|3.264.243
|% 10,00
|
|KERVN
|0,36
|443.634
|% -10,00
|
|EGCEY
|0,42
|619.429
|% -6,67
|
|ORMA
|3,39
|27.326
|% -5,31
|
|IHEVA
|2,52
|95.441.700
|% -5,26
|
|INFO
|5,42
|28.061.909
|% -4,91
|
|GARAN
|8,45
|1.937.444.126
|% 7,37
|
|THYAO
|9,75
|968.046.858
|% 1,56
|
|GSRAY
|2,63
|952.966.054
|% 4,37
|
|ASELS
|25,22
|874.450.513
|% 0,88
|
|PGSUS
|46,42
|693.494.807
|% 8,71
|
|GSRAY
|2,63
|952.966.054
|% 4,37
|
|YKBNK
|2,03
|676.967.270
|% 7,41
|
|GARAN
|8,45
|1.937.444.126
|% 7,37
|
|TSKB
|0,96
|124.046.073
|% 3,23
|
|ECILC
|4,52
|597.022.507
|% 5,36
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2540
|8,2954
|% -1,23
|
|Frank
|6,8457
|6,8869
|% -1,27
|
|Riyal
|1,7608
|1,7696
|% -1,93
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.680
|1.681
|35,80
|
|Altın Gr.
|359
|359
|0,91
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|15,32
|15,36
|0,39
|
|Gümüş Gr.
|3,28
|3,28
|0,02
|
|B. Petrol
|34,28
|34,28
|1,44
|
Seans Raporu
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17:59KFEIN
Yüzde 9.81 oranında artışla 13.43 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 244, 549 adet işlem
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17:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 3142, 93 artarak (% 2.84 ) 113, 986
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17:55
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse GARAN, THYAO, GSRAY
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17:55XU100
Endeks 95, 519 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 46 üstünde . İşlem hacmi 13, 751.00 milyon TL de